Mando Harris Alarcón, receptor y barbero

El jugador Mando Harris Alarcón, quien milita con los Caudillos de Chihuahua en la Liga Futbol Americano Profesional, además de ser el MVP de la liga en la Temporada 2019 y jugador estrella de su equipo, tiene una faceta como barbero fuera de emparrillado siendo uno de los más reconocidos en El Paso, Texas.

Su pasión por la barbería comenzó hace 6 años luego de perder a su madre, el jugador de los Caudillos no sabía qué hacer y desde muy chico se interesó por cortar el cabello, uno de sus mejores amigos Papito Blessed Gands, uno de los más buenos barberos en El Paso, ahí empezó barriendo la barbería de su amigo, después comenzó a cortar sólo en la casa.

“Empecé barriendo la barbería cada sábado por 75 dólares y una vez necesitaban ayuda con los walk ins y me tocó mi turno y desde ahí empezó la leyenda de Mandito The Barber”, señaló Mando Harris, receptor de los Caudillos de Chihuahua.

Pero además de ser un gran barbero en El Paso, Texas, su llegada al futbol americano fue circunstancial ya que Mando era un apasionado al basquetbol y el futbol americano nunca pasó como una de las alternativas que lo llevaría en un futuro hacer una gran estrella en el emparrillado.

“Cuando llegué a Utep para walk on me quebré el pie en un accidente de moto y no jugué por años, regresé al futbol americano y me rompí la liga y paré de jugar unos 3 años más, fue cuando arribé a la liga FAM con los Centauros de Ciudad Juárez y nadie me conocía donde gané el MVP de la liga y llegué por el coach Mauricio a los Caudillos”.

“Ahora tengo la oportunidad de jugar para los Caudillo de Chihuahua y me siento muy bien, el equipo está muy fuerte y los directivo nos dan nuestro lugar, por eso yo trato de dar todo en cada partido, buscando la victoria”.

Cabe mencionar que además Mando Harris Alarcón es el encargado de cortar el cabello a la mayoría de los jugadores del Club Caudillos, incluyendo al head coach Mauricio Balderrama, el cual Mando le tiene un gran aprecio por haberlo reclutado para jugar en México.

Dentro de esta campaña Mando Harris acumula un total de 9 recepciones, 4 anotaciones acumuló en su último partido 190 yardas por la vía aérea, siendo uno de los jugadores predilectos por sus mariscales de campo por la seguridad en sus manos y gran habilidad para encontrar un espacio, además de su físico el cual es parte fundamental de su éxito en la liga FAM.

