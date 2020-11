Mando Harris jugará para los Tarahumaras de Juárez

El receptor estelar de los Caudillos de Chihuahua, Mando Harris, en la campaña 2020, se convirtió en la primera salida del equipo capitalino, ya que el méxico-americano vestirá los colores de los Tarahumaras de Ciudad Juárez, quienes debutarán en la temporada 2021 en la Liga FAM.

Con el cuadro de los Caudillos Mando Harris Alarcón fue el mejor receptor de la semana tres, donde en nueve recepciones sumó 190 yardas, además de cuatro anotaciones, siendo el mejor receptor, poseedor de manos seguras, así como gran velocidad.

“Estoy contento de llegar al equipo Tarahumaras, un proyecto sólido y con expectativas altas de pelear por los primeros lugares, es una nueva oportunidad de seguir con mi carrera en el futbol americano profesional”, señaló el ex receptor de los Caudillos.

Con la llegada de Mando Harris al cuadro de los Tarahumaras de Ciudad Juárez se convierte en la segunda contratación del cuadro fronterizo, luego de que en días pasados habían confirmado la contratación de Ashad Guice, linebacker proveniente de University of Texas of the Permian Basin, así como el liniero ofensivo Omar olmos

EL DATO

Mando Harris fue elegido MVP de la temporada 2019 jugando para los Centauros de Ciudad Juárez.

