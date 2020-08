Me he fortalecido en mi preparación: Myrna

“Aún y a pesar de que se ha alargado el periodo de tomar las medidas de salud recomendadas por las autoridades, en lo personal me ha servido bastante, y lo he tomado de manera muy tranquila, pues he visto fortalecida mi preparación desde otro punto de vista y que lo he aprovechado al máximo”, indicó la deportista Myrna Ituarte, especialista en Lima Lama en esta capital.

“Muchas veces pasa que el deportista de alto rendimiento se ‘cicla’ de los entrenamientos, es decir, en esta temporada lo rutinario lo hace que se fastidie y aunque eso pase es imposible parar los entrenamientos, pues hay que mantener un cierto nivel deportivo que nos ayude en su momento a iniciar una preparación en forma”.

“Creo que esta temporada de pandemia nos está sirviendo para cuando regresamos a las competencias podamos hacerlo más fuerte física y mentalmente, con más ganas y poder seguir disfrutando cada entrenamiento sin presión”.









