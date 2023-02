“Mi sueño en el basquetbol es representar a México", chihuahuense Carolina Rosas

“Al principio no me gustaba nada el basquetbol y el coach de mi hermano me invitó a un entrenamiento y desde ese momento, me fascinó, pues mi desempeño me dio confianza y sobre todo el apoyo del profe Luis Cera, y mi primer equipo que integré fue Club Delfines”: comentó la basquetbolista chihuahuense Carolina Rosas Sáenz sobre sus inicios en esta disciplina en las que ha estado siendo protagonista en los últimos años.

“Ahora mismo, estoy concentrada de lleno en los entrenamientos y en los partidos y torneos en los que participo”. Dijo quien ha estado activa en los últimos años representando al municipio y al estado en varias competencias deportivas.

A la par, también estuvo practicando tochito en la Escuela Primaria Proyecto Montana, aunque finalmente, los encestes y las canastas le llamaron más la atención, optando por dedicarse de lleno al deporte ráfaga.

“Mi sueño en el basquetbol es representar a México en alguna competencia oficial en el baloncesto en el futuro, pues mi familia me ha apoyado siempre y esto me motiva a seguir trabajando día a día y sé que lo vamos a lograr”: comentó la también estudiante de tercer grado de secundaria en Esfer Kennedy.

El apoyo familiar ha sido determinando en su formación deportiva y académica, toda vez que sus padres, Roberto Rosas Martínez y Sandra Carolina Sáenz Rodríguez, así como su hermano Roberto, la han conminado a crecer en cada momento, buscando siempre mejorar en todos los aspectos de su vida.

Dentro de su palmares deportivo en los últimos años, la espigadita jugadora nos comenta que: “asistí en el 2021 y 2022 a la Copa Ayon que tuvo lugar en la ciudad de Aguascalientes, en donde conseguimos un tercero y cuarto lugar respectivamente dentro de la categoría 2007”. “Luego, estuve en el Nacional Intersalesianos en Guadalajara ganando la medalla de oro en la división de Secundarias”.

“De ahí, estuve en los Juegos Nacionales Conade dentro de la modalidad de baloncesto 3X3 en Culiacán en la división 2006-207 y obtuvimos la medalla de bronce”. Previamente, y en base a sus desempeños mostrados en lo que había jugado hasta el momento, fue invitada en el mes de abril del 2007 a los campamentos Junior NBA que tuvieron lugar en la CDMX, compartiendo experiencias al lado de otras 26 jugadoras de todo el país.

Después, obtuvo 2 preseas de plata en el torneo Elite en Saltillo cuando estuvo activa en dos categorías: 2008-2007 y luego 2006-2007, cerró el año 2022 con un primer lugar en el Torneo de Cuauhtémoc en la división 2007.

En este momento, participa con el equipo de Chihuahua A en el proceso selectivo de los Juegos Nacionales Conade 2023.

CONÓZCALA

Nombre: Carolina Rosas Sáenz

Fecha de nacimiento: 27 noviembre 2007

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 15 años

Categoría: 2007-2008

Deportes: Basquetbol

Posición: Ala y poste

Estatura: 1.73 metros

Peso: 61 kilogramos