Mundial de karate, el objetivo de Marco Almeida

Con sólo 12 años de edad, el objetivo está claro para el karateca chihuahuense Marco Antonio Almeida Chávez al lograr su sexto campeonato nacional en su corta trayectoria dentro de este arte marcial, donde su meta es el ser campeón mundial y por qué no, soñar con una medalla olímpica.

Todo inició a los cuatro años de edad, cuando Marco escogió el karate en vez del futbol soccer sin saber lo que depararía este deporte, por el cual día a día su pasión crece y sus objetivos también, ya que en el pasado campeonato nacional de la especialidad el de Chihuahua consiguió su sexto campeonato nacional consecutivo, convirtiéndose en una de las nuevas promesas para el Estado Grande.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Marco dedica cuatro horas diarias en sus entrenamientos, bajo el mando se su sensei Nayro Domínguez, quien le ha inculcado que la dedicación y la constancia son las claves para llegar lejos en este deporte.

“Cada vez que entro al tatami me da mucho nervio, pero siempre mi sensei me ha dicho que el trabajo en los entrenamientos ha sido duro y sólo hay que demostrarlo en cada pelea que tengo, me enfoco en ganar y buscar el pódium”, señaló Marco Almeida.





El artemarcialista cinta café se prepara para sus próximos compromisos en este deporte, donde sin duda alguna será una de las figuras a seguir buscando los primeros puestos en el medallero tanto en las modalidades de kata como en combate.

EL DATO

Cuenta en su haber con seis campeonatos en competencias nacionales, con sólo 12 años de edad.