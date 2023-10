Paola Martínez, la portera parralense que juega en la Selección Mexicana Femenil

Antes que nadie fue la primera en vestir el uniforme de México como parralense y acaba de conseguir el mayor logro de una carrera de más de 24 años, al conquistar para nuestro país el Campeonato Mundial de Futbol 7.

La guardameta parralense Paola Amanda Martínez Rodríguez acaba de ver coronado el sueño de convertirse en campeona del mundo, tras 24 años de una brillante carrera como futbolista, al formar parte de la Selección Mexicana Femenil que logró conquistar la histórica medalla de oro en el Campeonato Mundial de Futbol 7, celebrado el pasado mes de septiembre en la ciudad de Puebla, donde a sus 36 años de edad fue ovacionada por su destacada actuación bajo los tres postes.

La Selección Mexicana Femenil logró conquistar la histórica medalla de oro en el Campeonato Mundial de Futbol 7. Foto: Cortesía | Paola Martínez

Con un palmarés impresionante en el futbol dentro de sus diferentes modalidades y orgullosamente parralense, Paola Martínez, todavía emocionada por haber conseguido el mayor logro en su carrera como futbolista, expresó que gracias a Dios logró ser campeona del mundo tras muchos años de esfuerzo, trabajo, disciplina y perseverancia.

Por fin le pusimos la cereza al pastel con esta medalla de oro para México, ya que era un sueño desde que por primera ocasión en el año 2000 fui seleccionada nacional

dijo la experimentada portera.

Para ella el conquistar la medalla de oro, primera para nuestro país en la modalidad de Futbol 7, fue una inolvidable experiencia, un sueño que todo deportista tiene, pero que al convertirse en realidad es algo muy satisfactorio.

Paola Martínez comentó que el Mundial de Futbol 7 tuvo como sede la ciudad de Puebla, donde estuvieron presentes 24 selecciones y se jugó a un gran nivel con equipos como Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Rusia, El Salvador y México, entre otros.

México en su debut goleó a Colombia 7-0, pero luego cayó ante Brasil 2-1, logrando avanzar a las semifinales donde el "Tricolor" eliminó a Chile 10-1 para acceder a la final, donde el rival de nueva cuenta sería Brasil.

La final del campeonato se jugó hace precisamente un mes, el 10 de septiembre del 2023 y Paola recuerda que fue un emocionante encuentro, donde las brasileñas se pusieron en ventaja 1-0 en el primer tiempo, pero en la parte complementaria rápidamente las mexicanas lograron empatar, inclusive darle la vuelta al marcador y sellar la victoria con un tercer gol, para dejar el marcador definitivo de 3-1 y de esta manera conquistar el título mundial ante la poderosa escuadra "Verdeamarela".

A sus 36 años de edad, la guardameta, comentó que todavía hay Paola para rato. Foto: Cortesía | Paola Martínez

Paola Martínez con su gran experiencia brilló bajo los tres postes defendiendo su meta y en repetidas ocasiones fue ovacionada por los poblanos que estuvieron presentes en el encuentro para apoyar al equipo mexicano en la final de este mundial, donde por cierto el equipo varonil de México también fue campeón derrotando a Brasil, para así conseguir nuestro país el doblete.

Amable como siempre, una vez más Paola Martínez, atendió nuestra llamada telefónica, como cuando hace ya algunos años fue invitada por El Sol de Parral para dar la patada inicial al torneo Copa de Oro organizado en coordinación con El Heraldo de Chihuahua y la UACh, luego de su regreso de un premundial en Canadá, pero en esta ocasión para conocer sus impresiones como campeona del mundo.

Sin duda este ha sido mi mayor logró en una carrera de 24 años y es una satisfacción conseguirlo, por que uno lo hace sin ningún interés más allá del amor a este deporte y porque es lo que más le gusta a uno

dijo.

A sus 36 años de edad, la guardameta, comentó que todavía hay Paola para rato y que todavía tiene mucho para dar, pero que, tras colocar la cereza al pastel de su exitosa carrera, piensa seguir activamente practicando el deporte algunos dos años más.

Trayectoria de Paola Martínez

Como licenciada en Educación Física y egresada de la UACh, actualmente cumple funciones como maestra del equipo femenil del futbol rápido de lo que fue su alma mater, la UACh, pero además es entrenadora de porteros del Club Independiente en la capital del estado y juega para el Club Savage, aunque por el momento se está dando un descanso.

Paola Martínez recuerda que sus inicios en el futbol fueron a finales de la década de los noventas, en la secundaria Valentín Gómez Farías, de donde luego jugó en aquellos tiempos la Copa Pepsi de futbol rápido y de ahí fue llamada al Club La Raza femenil de la capital del estado, cuando ya estudiaba en el Cbtis 228.

En aquellos tiempos Paola vivía con su familia en la colonia CNOP y al recibir la invitación al Club La Raza, todos emigraron a la capital del estado, donde terminó la preparatoria e ingresó a la UACh, donde obtuvo la licenciatura en Educación Física.

Fueron años dorados donde la carrera deportiva de Paola dio un gran saltó y para el año 2000 ya era seleccionada nacional como guardameta, convirtiéndose así en la primera futbolista nacida en Parral (hombre o mujer) en vestir el uniforme de México, esto para el proceso del seleccionado sub-15.

Entre los años 2000 y 2004 Paola realizó ese proceso como seleccionada nacional y se integró a giras con la selección mayor a Guatemala y Panamá, donde tuvo como compañeras a Maribel Domínguez, quien ha sido toda una referente del futbol femenil mexicano, así como a Mónica Vergara, entre otras destacadas futbolistas de esa época.

Para el 2004 fue llamada a la selección de México categoría sub-17. Foto: Cortesía | Paola Martínez

Para el 2004 fue llamada a la selección de México categoría sub-17 y representó a nuestro país en el premundial de la categoría celebrado en Canadá, con sedes en Montreal y Ottawa, donde el "Tricolor" ocupó el cuarto lugar.

En su gran legado, entre otros de los muchos logros de Paola Martínez destacan el haber ganado medalla de oro en futbol soccer en la Olimpiada Nacional de Tamaulipas en el 2003, después de que en el 2000 consiguió un tercer lugar y en las ediciones del 2001 y 2002 fue medalla de plata.

Por su parte, el 2007 fue campeona nacional de futbol rápido en la categoría libre y el 2011 nuevamente fue campeona nacional, en tanto que ese mismo año obtuvo el segundo lugar en la máxima justa universitaria de México.

Dentro del futbol rápido tiene gran historial, pues ganó 2 medallas de oro en las universidades Yucatán 2006 y Monterrey 2007, siendo en ambas ediciones, nombrada como la Jugadora Más Valiosa.

La pasión de Paola en el futbol

Su pasión por el fútbol le ha permitido seguir de lleno en el deporte y también en el año 2020 conquistó el primer lugar del campeonato nacional de la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional Femenil representando al equipo Maravé.

En el 2022 participó en la Super Liga Femenil de Futbol 7 con el equipo Savage y este año tras ganar el título con ese equipo, en la “Liga Pro” al equipo Leonas, Enrique Navarrete, quien fungía como entrenador del equipo subcampeón y también de la Selección Mexicana Femenil Futbol 7, la llamó para el mundial de Puebla, donde como ya se mencionó fue campeona del mundo con el equipo de México.

Con este logró el histórico la futbolista parralense, a sus 36 años deja un gran legado a las futuras generaciones, aunque como ella misma dijo, hay Paola para rato.

Paola Martínez es un claro ejemplo precisamente para las generaciones venideras, del talento que existe en Parral y que por la falta de apoyo han tenido de emigrar en busca de mejores oportunidades, como lo hizo siendo estudiante en aquel tiempo del Cbtis 228.

Existe mucho ímpetu y talento en Parral, pero desafortunadamente no hay apoyo al deporte, es por eso que muchos atletas hemos salido de nuestra ciudad natal para alcanzar nuestros sueños, muchos tal vez lo hemos conseguido y al menos en lo personal me siento plena y satisfecha por lo que he logrado en las canchas

dijo.

Paola Martínez ha sido punta de lanza para otras futbolistas parralenses que también han emigrado en busca de sus sueños y la prueba de ello es que dos guardametas originarias de "La Capital del Mundo" han seguido sus pasos, inclusive han debutado en el futbol profesional de la Liga Mx como lo son los casos de Gabriel Machuca, quien acaba recientemente de anunciar su retiro, luego de jugar para los equipos Bravas de Ciudad Juárez, Pachuca y Cruz Azul, así como Paola Calderón Mota, quien luego de debutar con Santos Laguna, actualmente pertenece al equipo Pumas de la UNAM.

Actualmente como parte de su trabajo en la UACh, Paola Martínez acaba de empezar a entrenar a otra portera parralense, Dulce Castro, quien también busca escribir su propia historia.

Como parte importante en la formación de porteras de la calidad, Paola Martínez ha contribuido para que guardametas como Claudia Lozoya de las Rayadas de Monterrey y de Alondra Tinajero de Toluca, hayan logrado llegar a la Liga MX.

Paola Martínez finalmente comentó que en aquellos tiempos no existía la Liga MX para en un determinado momento jugar profesionalmente futbol soccer, razón por la cual se dedicó más a practicar el futbol rápido y ahora el futbol 7, además de que ya en la actualidad personalmente existen otras prioridades a las cuales se les debe dar más importancia como el trabajo, pero por el momento no me impide seguir jugando, por lo que todavía hay Paola para rato y espero en unos dos años más alejarme de las canchas.

¡Felicidades Paola y éxito siempre!

Nombre: Paola Amanda Martínez Rodríguez

Fecha de nacimiento: 9 agosto 1987

Lugar de nacimiento: Parral, Chih.

Edad: 36 años

Deportes: Soccer y futbol rápido

Posición: Portera

