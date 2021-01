Pedro Santillán Herrera agradece la oportunidad que le dan Los Dodgers de los Ángeles

CHIHUAHUA, Chih.- Agradecido con Dios por tener esta gran oportunidad e inspirado en las sabias palabras de su abuelo Don Pedro (q.e.p.d), el lanzador chihuahuense Pedro Santillán Herrera se ha propuesto no defraudar en su intento por llegar al equipo grande de Los Ángeles Dodgers.

De 19 años de edad, Pedro fue firmado por la organización angelina el viernes pasado, un acontecimiento histórico ante el cuál sigue impactado. “Todavía no me la creo, gracias a Dios se logró”, dijo en exclusiva para el Heraldo de Chihuahua.

“Me siento muy feliz y orgulloso de haberlo logrado, batallé bastante para llegar a este momento, para cristalizar mi sueño americano”, comenta emocionado antes de realizar sus entrenamientos en la Presa El Rejón.

El próximo 20 de marzo, Pedro Santillán hará pretemporada vistiendo la franela de los Diablos Rojos de México y será allí en donde se defina su viaje a una de las sucursales de los Dodgers, que podrían ser Arizona o República Dominicana.

Tras la firma con la organización angelina, Pedro comenta que aún hay mucho camino por recorrer para llegar a ser parte del equipo grande.

Pedro Santillán entrenando en los aparatos de la Presa El Rejón / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Hay que trabajar mucho en las sucursales, nada es imposible. Tengo 19 años y pienso que tal vez deban pasar cuatro o cinco años más para poder llegar a las Mayores”, dijo Pedro, poseedor de un gran repertorio en sus lanzamientos, curva, recta, slider, entre otros, y cuya velocidad ha alcanzado las 93 millas por hora.

El gusto por el deporte rey le viene a Pedro desde que tenía 4 años de edad, según recuerda, y fue su abuelo don Pedro Santillán quien lo hizo dar los primeros pasos en el diamante.

“Mi abuelo tenía una frase que siempre me ha inspirado: “cuando Dios nos da el éxito no es por suerte, la suerte no existe, tenemos éxito porque algo estamos haciendo bien”, comparte Pedro, quien tiene dos hermanos, Brandon el mayor y José Carlos, el menor.

Desafortunadamente, Don Pedro falleció hace dos meses mientras él participaba en la Copa Juntos por México y no pudo vivir la dicha de ver a su nieto estampar su firma.

Hijo de Juan Santillán y Celia Herrera, Pedro cree que los scouts se fijaron en él gracias a su físico imponente y la velocidad en su pitcheo. Fue a fines del año pasado cuando Pedro se encontraba en Mazatlán, allá le hablaron para que se trasladara a la sucursal de los Diablos en Oaxaca, donde el Jefe de Desarrollo de talentos, Víctor Ledezma, le dio la buena noticia de que el trato para ir a Dodgers ya estaba cerrado.

EL DATO

93

Millas por hora es la velocidad máxima de sus lanzamientos

LA FRASE

“Me siento muy feliz y orgulloso de haberlo logrado, batallé bastante para llegar a este momento, para cristalizar mi sueño americano”

PEDRO SANTILLÁN / JUGADOR DE BEISBOL

EN CORTO

Edad.- 19 años

Fecha de nacimiento.- 07 de julio de 2001

Peso.- 105 kilos

Estatura.- 1.96 metros

Posición.- Lanzador

Lanza y batea a la derecha

Mayor cualidad.- Recta de 93 millas

Repertorio.- Recta, slider, cambio, sinker y tenedor





