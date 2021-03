Poncho Sosa es el nuevo director técnico de Bravos de Juárez

Alfonso “Poncho” Sosa, quien dirigió a los extintos Indios de Ciudad Juárez, fue presentado como nuevo director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez, con el reto de escalar posiciones en la tabla porcentual, para evitar la multa.

Su compromiso con el conjunto fronterizo es por siete partidos, que les restan de la fase regular en el Torneo Guard1anes 2021, con la posibilidad de tener continuidad.

El nuevo estratega destacó que el aspecto mental será la prioridad para trabajar con su nuevo equipo, debido a lo golpeado que han estado, para llegar lo mejor posible a encarar el partido de este viernes ante Rayos del Necaxa.

“El reto es complicado, es difícil pero hay que trabajar para ello, veo un plamtel con capacidad, con disposición, es algo valioso y en cada partido intentaremos dar vuelta a las situaciones, a traves de resultados positivos”, destacó Sosa.

Dejó en claro que para este partido solamente se enfocará en los jugadores disponibles, por lo que Marco Fabián, castigado por incumplir protocolos, no está considerado y ya cuando regrese se le buscará su aporte.

“Necesitamos de todos, Marco no está, me enfocare en la gente que esté disponible, si cuando regrese y viene y nos ayude, le podemos sacar el máximo provecho de su talento, que venga y nos ayude, de los que nos están disponibles no cuento con ellos”, indicó.

Su primer compromiso al frente de Bravos será este viernes ante Rayos del Necaxa, equipo que ascendió y dirigió en el máximo circuito.

“El reto como tal es a siete partidos, podemos sacar al equipo de situación que está, he aprendido en mi trayectoria los partido se juegan uno por uno, después valorarás si te alcanzo, yo, el cuerpo técnico y jugadores estamos enfocado en el partido más importante, que es el próximo viernes, buscamos los tres puntos a como dé lugar”, destacó.

“Si conozco a algunos (jugadores de Necaxa), quedarán algunos residuos de vestigios del entrenador anterior (Profe Cruz), a los rivales se les respeta, pero es más importante los argumentos que nosotros presentemos, enfocarnos en cambiar la dinámica”, agregó.

“Poncho” Sosa consideró el llegar a Bravos de Ciudad Juárez una revancha personal que espera corresponder con buenos resultados.

“Espero que salga en tiempo y forma mi registró y con gusto estaré en la banca, la vida nos va presentando retos y este es un reto para mi, uno va valorando que tipo de institución tienes enfrente, que pasa por dificultades pero no es nada imposible”, indicó.

El timonel le pidió a la afición que trabajen juntos, para que les vaya bien en esos siete partidos, que se sienta esa fuerza por parte de la afición y que juntos saquemos este barco a flote”, finalizó.

La presentación fue realizada de manera virtual por parte del presidente ejecutivo del FC Juárez, Guillermo Cantú, quien le deseó éxito acompañado de los resultados.