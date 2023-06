¡Por fin! Mineros jugará en el Gran Estadio Parral; recibe a Soles e Indios

Tras siete jornadas desarrolladas, los Mineros de Parral volverán a jugar en su casa en el Gran Estadio Parral, cuando estén recibiendo en la actividad de la octava jornada a los Soles de Ojinaga, jueves y viernes y a los Indios de Juárez el sábado, donde se desarrollará el juego inaugural a la rehabilitación del terreno de juego.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Como no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla y como fue mencionado por Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, la colocación del pasto sintético en el terreno de juego del Gran Estadio Parral quedó lista en el tiempo que habían indicado, para que los máximos ganadores de títulos del Campeonato Estatal de Beisbol de primera fuerza, sean los primeros en contar con esta superficie sintética en el terreno de juego.

Los Mineros retornan este jueves a su casa el Gran Estadio Parral, donde estarán enfrentándose en el juego inaugural de la presente campaña a los Soles de Ojinaga, a celebrarse en punto de las siete de la tarde, donde se jugará por vez primera en el nuevo terreno de juego del inmueble para convertirse en la primera ciudad en contar con un parque de pelota con pasto sintético en lo que a la Liga Estatal se refiere.

Deportes Byanca Rodríguez gana plata en los 50 metros pecho en los JCC

Los de la IV Zona, en la actividad de la séptima jornada, cayeron un juego por dos, ante los Rojos de Jiménez, para tener marca de 11 ganados por 10 perdidos y en esta octava fecha buscarán encontrarse con la victoria en su retorno a su casa, que cuenta con nuevo terreno de juego.

Las acciones del primer compromiso de la octava jornada entre Parral y Ojinaga, están programadas a las siete de la tarde, donde abrirá por vez primera las puertas en el actual torneo el Gran Estadio Parral, para recibir a sus hijos pródigos los Mineros de Parral, así como a su afición.

La jornada continuará el día viernes a la misma hora y con el mismo rival, por su parte, el día sábado, los parralenses tendrán la visita del actual líder de la competencia Indios de Juárez a las 19:00 horas.

Las acciones de la octava jornada las completan los siguientes compromisos, los días jueves 29 y viernes 30 de junio, jugando de locales, Dorados ante Indios, Algodoneros ante Manzaneros, Faraones con Rojos y Venados contra Mazorqueros, mientras que el sábado 1 de julio, Jiménez recibe a Chihuahua, Ojinaga a Delicias, Camargo ante Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc ante Madera.

Mineros de Parral. Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

El standing al momento se encuentra de la siguiente manera, Indios de Juárez con 17-4, Dorados de Chihuahua con 16-15, Rojos de Jiménez con 11-10, Mineros de Parral con 11-10, Manzaneros de Cuauhtémoc von 11-10, Venados de Madera con 11-10, Mazorqueros de Camargo con 10-11, Algodoneros de Delicias con 9-12, Faraones de Nuevo Casas Grandes con 7-14 y Soles de Ojinaga con 4-17.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

NOTA: La cita del primer juego en el nuevo escenario del terreno de juego del Gran Estadio Parral es a las 19:00 horas, entre Mineros de Parral y Soles de Ojinaga.

Nota publicada en: El Sol de Parral