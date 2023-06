¡Rumbo a Colombia! Equipo de basquetbol representará a México en torneo internacional

El equipo de basquetbol de la Academia Leones en la capital del estado grande acudirá a representar a México en el torneo de la International Global Basketball que se estará celebrando en Medellín, Colombia, del 29 de junio al 4 de julio, donde esperan llevarse el trofeo de campeones de vuelta a la división del norte.

Es en la categoría del 2011 en la que los chihuahuenses estarán presentes, se ganaron su lugar para vestir el jersey tricolor tras ganar en la justa nacional que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, ahora se preparan para competir en sudamérica, donde tratarán de demostrar todo su potencial ante los representantes de los equipos de diferentes partes del continente que estarán asistiendo.

“Son sedes internacionales que representan experiencias muy agradables para los muchachos, también esperamos que nos vaya deportivamente muy bien, pasaron por duras pruebas en el nacional, contra Baja California, quienes nos ganaron en fase de grupos, pero en la final nos sacamos la espina y los vencimos”, comentó Raúl Panduro, delegado y parte del staff que acudirá a Colombia.

Mañana comenzará la odisea capitalina, primero, harán escala en Ciudad de México, después, tomarán su vuelo a Medellín, se medirán a conjuntos como Perú, Colombia, quienes serán los anfitriones, Costa Rica, entre otros países que se darán cita hasta el cono sur del continente americano.

Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Colombia tiene siempre equipos muy atléticos, son altos, fuertes, con mucho basquetbol que ofrecer, serán un rival muy duro a vencer, vamos a dar lo mejor de nosotros para poder salir campeones de este torneo”, aseguró Panduro.

Serán 8 jugadores lo que vestirán el tricolor, todos ellos capitalinos, los elementos que acudirán son: Erick Loya Rico, Diego De Los Ángeles Pérez, Derek Santiago Domínguez Hernández, Tristán Leonardo Panduro Gómez, Marcos Zarek Juárez Alarcón, Jorge Holguín Paredes, Angel González Carrillo y Joel Iván Rubio González.

Las principales virtudes del equipo para sus coaches son el juego en conjunto y la defensa, esta última, consideran que es el sello de la casa de Academia Leones, pues, desde los inicios de cada competidor les enseñan a cómo actuar en situaciones defensivas, además, aseguran que no hay una estrella en la quinteta, pues, cada que sale un elemento no se ve un cambio significativo, ya que no dependen de individualidades.

El equipo del país azteca es dirigido por Sergio Panduro, hijo de Raúl y que actualmente milita con Carrilleros de Chihuahua en el Circuito de Basquetbol del Pacífico (CIBAPAC), quien estará integrándose los próximos días al equipo, ya que primero tendrá que cumplir con sus compromisos con el cuadro capitalino.