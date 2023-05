¡Quedó de 10! Oriundo de Santa Bárbara, creador del nuevo logo del equipo Santos Laguna

Es santabarbarino el diseñador gráfico del nuevo escudo para conmemorar el 40 Aniversario del Club Santos Laguna presentado hoy en las páginas oficiales del equipo santista, Iram Maynez de 26 años es aficionado del Santos y se dice orgulloso de que su arte haya trascendido para plasmar las cuatro décadas de la institución de fútbol.

Éste lunes, el Club Santos Laguna hizo público su logotipo oficial de los 40 años que cumple como institución deportiva.

El logotipo fue plasmado por Iram Maynez originario del municipio de Santa Bárbara Chihuahua, desde donde se desempeña como diseñador gráfico.

Iram Maynez tiene 26 años y es aficionado del Santos Foto: Cortesía | Iram Maynez

Fue en diciembre del año pasado cuando el Club Santos Laguna, emitió una convocatoria para participar en el diseño de éste logotipo.

Al saberse ganador, Iram Maynez fue convocado en abril del presente año, para asistir al estadio Corona en Torreón Coahuila durante el partido de fútbol de Santos-Pachuca donde fue mencionado y reconocido durante el medio tiempo.

“Yo soy aficionado, y sigo la página oficial, lo que decidí participar enviando mi propuesta y resultando ganador unos meses después recibí una llamada en la que me decían que había resultado ganador, y el día 9 de abril del año en curso asistí al partido de Santos vs Pachuca en en el estadio Corona en Torreón Coahuila, me pasaron al mediocampo y me hicieron un reconocimiento y presentaron el logo en las pantallas del estadio”, mencionó.

Iram Maynez. Foto: Cortesía | Iram Maynez

Fue galardonado y recibió premios por parte de su equipo favorito como son playeras autografiadas, jerseys edición especial, y souvenir del Santos Laguna.

“Hoy 29 de mayo subieron un video en el que presentan el logo será el logotipo oficial del equipo durante un año y será mostrado de forma nacional en el uniforme y toda la imagen del equipo, me siento muy orgulloso de formar parte de la historia del club de mis amores”, agregó

El joven diseñador también ha realizado diferentes logotipos en su región por lo que se dijo orgulloso de que su talento sea reconocido.

Iran recibió premios por parte de su equipo favorito como son playeras autografiadas, jerseys edición especial, y souvenir del Santos Laguna. Foto: Cortesía | Iram Maynez

“Fue un honor haber sido considerado y galardonado en este concurso tan importante como lo son los 40 años de gloria que representan al club de los guerreros, independientemente de los premios y las comodidades que tuve para poder asistir al evento de premiación, quiero que la afición guerrera vea este logro y este diseño, como un pequeño presente para demostrar mi amor por el equipo, y de la misma forma mostrarle al mundo mi capacidad como diseñador”, puntualizó.

Cabe resaltar que el vídeo donde se muestra el diseño del joven santabarbarino, fue publicado éste lunes en las paginas oficiales del Club Santos Laguna.