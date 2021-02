Se mantienen invictos en la segunda jornada

Manteniéndose como líderes invictos, los equipos de Wampys Taxqueño y Deportivo Campesina consiguieron su segunda victoria en igual numero de jornadas dentro de la categoría de Primera Fuerza A de la Liga San Felipe El Real de futbol de esta capital al vencer a sus respectivos rivales.

Y es que Wampys Taxqueños se impuso en esta jornada 2 al equipo de Cisco por 4 goles a 2, en tanto que los deportivos de Campesina no tuvieron muchos problemas para vencer a Ópticos Devlyn al dejar la pizarra con dígitos de 4-1. Entre tanto, en otros resultados, Linces no pudo ante la feroz ofensiva de Ex Dorados Inter y cayó con marcador final de 1-6.

Burritos Langa y Meza Excurs Soccer Club se enfrascaron en tremendo duelo sobre la cancha siendo al final la victoria para los primeros por un apretado marcador de 3 goles a 2, en tanto que Sport Depot también tuvo que emplearse a fondo para sacar la victoria apenas 2-1 ante el conjunto de Átomos.

MAS RESULTADOS

Primera fuerza B

Chonitos Boys FC 4-0 Deportivo Gallegos

Deportivo Ramón Garay 0-4 Asesoría Contable

Foxconn 4-3 Rieza

Guchasa 2☆-2 FC Forza

Seguros Argos 3-1 Panamericano

Sepromine FC 4-3 Guachochi 3

Segunda Fuerza B

Atlético voluntad 3☆-3 Mármol FC

Deportivo MGC 1☆-1 Huracán

Romanos 1-2 Reencuentro

Bombero Sport 4-1 La Familia

Real Gauchochi 3-2 La Minita

Deportivo Alarcón 0-5 Deportivo Ahorrocel

Peckes 4-0 United FC