Se prepara Victoria para su debut de 100K

“De momento me motiva y me da mucha curiosidad saber si lo podré lograr, es la primera vez que corro esa distancia y luego será en esa carrera tan pesada; entonces, me da mucha curiosidad ver si lo lograré”, comentó la corredora chihuahuense Victoria Elizondo Ibarra en relación con su debut en ultradistancia al inscribirse en el evento Oso Negro Nuevo León, edición 2021.

“Seguro le echaré todas las ganas para poder lograrlo o mínimo poder quedarme con un buen sabor de boca, pues he preparado un plan de entrenamiento que comparto con mis compañeros que también asistirán a la justa de gran fondo”.





Victoria apenas tiene 4 años practicando las pruebas pedestres de fondo, realizando sus entrenamientos bajo la dirección de su entrenador Paul Villa y corriendo con los colores del equipo Chiwas Sport y ya tuvo su participación en un 21K Oxxo, después de lo cual se animó aún más y ahora se ha propuesto estar presente en eventos de largas distancias.





Como una deportista muy activa, Victoria se sigue superando en la parte académica, toda vez que realiza actualmente sus estudios de maestría en Ciencias de Datos en la UVM, y se desempeña laboralmente en el área de finanzas de un corporativo capitalino.





Su experiencia en competencias de larga duración incluyen, entre otras: el evento de Garmin 80K edición 2019 y Oso Negro en la distancia de los 80K en 2018, en el cual se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación general individua femenil.





Siempre dispuesta a mejorar en sus desempeños, comenta que: “Yo siempre digo que no me ha ido tan bien como yo hubiera querido. En cada carrera me ha tocado aprender mucho de mi cuerpo, ver cómo se va sintiendo ante diferentes sensaciones como es el clima, la fatiga, el hambre etc., y también analizar lo que me faltó entrenar”.





CONÓZCALA





Nombre completo: Victoria Eugenia Elizondo Ibarra

Fecha de nacimiento: 18 de diciembre 1989

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 30 años

Deporte: Trail running

Pruebas o distancias: Ultramaratones arriba de 50K

Peso: 59 kg

Estatura: 1.69 metros





