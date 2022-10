Quiero que siga una mexicana viva: Giuliana Olmos arranca en el Guadalajara Open

El momento llegó para Giuliana Olmos, la mexicana es querida en Guadalajara, pero de todas las veces que ha saltado a la pista en suelo tapatío, es esta edición la única en la que es favorita; aunque ella no lo considera así, la realidad es que junto Gabriela Dabrowski, está convertida en una de las mejores duplas del planeta.

“Pues no sé si somos las favoritas para ganar el título, solo siento que México piensa eso pero estoy muy feliz, desde el US Open hemos jugado bien, la verdad no me gusta pensar en que vamos a ganar el título, solo me gusta enfocarme en cada ronda a ver quién nos toca y hacer lo que nos toca para gana”, dijo la mexicana en conferencia de prensa previa a su encuentro.

Sin embargo, en charla con ESTO y un poco más relajada, ‘Gugu’ admitió que se siente ansiosa por salir a la pista y demostrar por qué es la séptima del ranking de la WTA, por lo que en su duelo de esta tarde tiene muy claro el objetivo.

“Voy a hacer todo lo posible por ganar mañana (hoy) acá y que siga una mexicana viva”, dijo, y al lanzarle la pregunta: ¿te ves campeona? La mexicana no lo dudó ni un segundo y en medio de una risa nerviosa respondió: “Sí, pero el camino es largo me tengo que enfocar en el primer partido y ahí ir avanzando uno a uno”.

Más allá del título o no, Olmos ya desea poder a saltar a la pista, su experiencia en las Finals del año pasado la trasladaron a un estadio de futbol y esa es una sensación que quiere volver a experimentar.

“El año pasado fue el mejor ambiente, cuando jugué en las Finals sentí que estaba en un juego de futbol, la gente gritaba y me apoyaba, me encanta jugar aquí es la cuarta vez que juego aquí y siempre siento que estoy en casa”; contó.

Las primeras rivales a vencer para Olmos y Dabrowski en su camino al título son la dupla conformada por la ucraniana Nadiia Kichenok y la belga Kimberley Zimmermann, a quienes no han enfrentado esta temporada y su mejor resultado son los octavos de final en Wimbledon.

Lo anterior debe tener sin preocupación a la mexicana y su compañera canadiense, pues ellas llegan en perfecto estado luego de la final en San Diego y acumulan una temporada regular en la que ya cosecharon dos títulos y un par de finales más, así que sin duda saltarán como favoritas en Guadalajara más allá de que la tribuna apoyará incondicionalmente a Olmos.

