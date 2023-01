Triunfan meoquenses en Nacional Élite de Basquetbol

Los cuates, Emanuel Torres y Jaime Torres, así como el joven Christian Valenzuela, oriundos del municipio de Meoqui, son campeones del Nacional Elite de Basquetbol llevado a cabo en Saltillo, donde formaron parte importante de la selección que triunfó ante Sonora en la final.

“Me siento muy feliz, sentí que los teníamos todo en nuestras manos, quería que todos supieran de Meoqui no solo de Chihuahua, porque quiero que sea reconocido, así como la academia, me siento muy feliz, a los jóvenes les digo que lo intenten no pierden nada, nunca se rindan, siempre hay luz al final del túnel”, dijo Christian, ex jugador de la Academia Pelicanos, al ser cuestionado sobre el campeonato.

Luego de que la Academia Pelícanos de Meoqui triunfó en el Estatal Elite, los tres jóvenes meoquenses que formaron parte de la Academia fueron elegidos para representar a Chihuahua por el entrenador Oscar Rosas, quien compartió: “tocó formar el equipo de la categoría 2003 con integrantes de la Academia que estuvieron anteriormente y tuvimos la fortuna de quedar campeones”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El seleccionado del estado de Chihuahua del cual formaron parte los tres jóvenes meoquenses, se enfrentaron en etapa de grupos a selecciones del estado de Nuevo León, San Luis y Tamaulipas, posteriormente en cuartos de final vencieron al Estado de México y en semifinales nuevamente a Nuevo León, para finalmente terminar campeones frente a Sonora.