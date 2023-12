Un error le cuesta la pelea a Óscar Duarte; cae ante Ryan García

El chihuahuense Óscar Duarte cayó por la vía del nocaut ante Ryan García en el octavo capítulo después de dominar gran parte del combate, esto en acciones desde el Toyota Center desde Houston, Texas, el recinto lució repleto para observar la pelea, en la que un descuido hizo que el norteamericano le conectara un golpe de mano izquierda que acabó con el de Hidalgo del Parral.

Clásico round de estudio en el primer campanazo, sin embargo, el parralense fue el que mejor conectó durante este asalto, valiente, se adueñó del centro del cuadrilátero, sin embargo, para el segundo sacó la ventaja de su alcance García con sus jabs que alejaron los poderosos puños de Duarte, pareja se veía la contienda luego del primer tercio de capítulos.

Una defensa lateral por parte del mexicoamericano hizo que entrara en desesperación el chihuahuense, que conectó en repetidas ocasiones en la nuca de García, pero no intencionalmente, si no ocasionado con la peculiar defensiva, el referí le llamó la atención, pero no le descontaron puntos.

Se fueron cinco episodios en el majestuoso Toyota Center y la pelea estaba dando una sorpresa mundial, el chihuahuense estaba dando cátedra de buena pegada, a pesar de que la defensa casi de espaldas de García le inhabilitaba prácticamente el puño de su brazo derecho, el más peligroso para cualquier contrincante.

Dos o tres combinaciones del talentoso boxeador norteamericano hicieron que ganaran los rounds más parejos, Ryan recorrió el ring durante varios asaltos como un auténtico maratonista, se llevó el abucheo del público, no les gustaba lo que hacia el nacido en California.

Cuando parecía que se consumaría una sorpresa en el mundo del boxeo, un error de “migraña” Duarte hizo que le entrara un gancho por parte del “king” en el octavo episodio hacia el rostro del parralense que puso en malas condiciones a Óscar, García aprovechó y conectó combinaciones que terminaron con el chihuahuense.

El referí le hizo el conteo a Duarte de protección, los quiso aprovechar, sin embargo al momento de levantarse no lo hizo en buenas condiciones, noqueado totalmente decidió acabar con el combate, así consumó la victoria el norteamericano sobre el parralense por la vía del cloroformo puro.

Así cayó se dió la segunda derrota en su carrera profesional, corta una racha de 11 victorias seguidas desde el 2019, sin embargo, demostró que puede pelear con los mejores del mundo y hacerles frente, García es uno de los boxeadores más talentosos en la actualidad del boxeo, es por esto que pudo detener al “artista del nocaut”, en una noche histórica en Houston.

El apunte: Óscar Duarte perdió su primer combate desde el 2019