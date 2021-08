Ver a mi hijo con su medalla fue algo hermoso: Victoria Barraza

“Lo primero que hice al verlo con su medalla colgada al cuello fue llorar de felicidad, fue algo hermoso”, expresó Doña Victoria Barraza, madre de Adrián, quien arribó a Ciudad Juárez la madrugada de hoy procedente de Tokio, donde México alcanzó la medalla de bronce.

Adrián Mora y su compañero Joaquín Esquivel aterrizaron cerca de las dos de la mañana en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde fueron recibidos por unas veinte personas, en su mayoría familiares del parralense, encabezados por sus padres.

Adrián Mora y Joaquín Esquivel (Foto: Héctor Dayer | Heraldo de Juárez)

“Al verlo entrar a la sala de espera quise llorar, él me abrazó, me dijo, que pasa mamá, luego me puso su medalla, fue algo hermoso”, dijo doña Victoria, emocionada.

“Estuvimos despiertos hasta la seis de la mañana, luego él se fue porque tenía que presentarse con lo Bravos de Juárez”, agregó.