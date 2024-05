“Y aún así quieres regalo del 10 de mayo”: La tendencia en TikTok que revela el lado gracioso de las mamás

Cada vez se acerca más el Día de la Madres, y con ello, el momento en que todos comienzan a compartir en redes sociales fotografías con sus mamás diciendo lo orgullosas que están de ellas, y lo mucho que las aman, sin embargo, en redes sociales se ha creado una tendencia que es totalmente lo contrario.

Usuarios en TikTok han comenzado a subir videos y fotografías donde reprochan de una manera graciosa a sus mamás por ciertas cosas que les hicieron en su momento, y todos estos se caracterizan porque tienen la leyenda de “Me hiciste X cosa y aún así quieres regalo del Día de las Madres? Estás mal mamá”.

Los clips y fotografías se han viralizado bastante, reuniendo ya miles de vistas, puesto que hay varios que son muy graciosos, por lo que acá te mostramos algunos de ellos, para que te rías un rato.

Usuarios de TikTok reclaman de forma graciosa a sus mamás por ponerlos en situaciones incómodas

Muchas veces, por falta de tiempo y/o experiencia, las mamás suelen recurrir a hacer cosas un poco extrañas, para librar cualquier conflicto que se les atraviese con sus hijos, por lo que muchos usuarios decidieron contar sus experiencias más graciosas, e incluso algunas turbias, en su cuenta de TikTok.

Uno de los videos con mayor cantidad de visualizaciones sobre este trend es uno donde aparece una bebé, en la clásica foto de caritas que todos tienen su casa, acompañada por el texto “Me rapaste cuando estaba chiquita para que el pelo me creciera bonito y después te arrepentiste y me compraste una peluca, y aún así quieres regalo? Tas bien mal jefa”.

Posteriormente aparecen más fotografías con el texto: “La más humillada, ¿por qué siendo lacia me compraron una peluca a todo lo que daba de rizada?. Este clip reúne ya más de 225 mil visualizaciones.

Además, hay otro con más de 2.4 millones de vistas, donde aparece la foto de una mujer, y luego sale una bebé sin cabello, con el texto “Me rapabas con rastrillo para no peinarme… ¿y todavía quieres regalo? Ya ni la friegas ma”.

Igualmente, hay otro video que tiene más de 1.4 millones de vistas donde un usuario colocó una foto suya de pequeño, donde al lado suyo hay un hombre, en la misma hay un texto que dice “Me mandaste obligado ese día por las tortillas y me agarró un candidato político para tomarse una foto y verse humilde, ¿y aún así quieres regalo del 10 de mayo? Tas mal jefa”, entre muchos otros más.

También hay quienes aprovecharon para quejarse de cosas más turbias

De igual forma hay otros bastante turbios, como uno donde aparece una pequeñita de aproximadamente 4 años, con un vestidito blanco, que dice “Me quemaste las manos cuando tenía 6 años por agarrar 10 pesos de la niñera, cuando tenías semanas sin ir por nosotros, ¿y todavía quieres regalo del 10 de mayo? Tas mal Yesi”.

Asimismo, hay otro en el que aparece una fotografía de dos niños abrazados, con un texto que dice “Nos hiciste tragar 1 pollo feliz con todo el kilo de tortillas y ensalada, sólo por decirte que le diste más a mi carnal, ¿y aún así quieres regalo del 10 de mayo? Tas mal Lourdes”.

También hay uno de una joven, en el que aparece un paneo del Palacio de Bellas Artes, y encima de él hay un texto que expresa: “Hablabas mal de mí, decías que era una malcriada, que no te ayudaba en nada, contabas mis cosas privadas a la familia y a tus amigas, aúnque te dijera que no le contaras a nadie, ¿y todavía quieres regalo? Estás re mal”.