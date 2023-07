¡A comer tlayudas! Habrá gastronomía y artesanías oaxaqueñas este fin en la Plaza del Ángel

¿Tienes antojo de comer algo delicioso, diferente y a buen precio? ¡Te tenemos buenas noticias! Pues muy pronto llegará a nuestro estado el evento Sabor y Artesanías de Oaxaca y Chihuahua, donde encontrarás decenas de platillos que seguro te encantarán.

La comida de todo nuestro país es deliciosa, sin embargo, resalta por mucho la de Oaxaca, que es tan sabrosa y variada, que incluso ha sido nombrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por otro lado, la comida chihuahuense no se queda atrás, pues el queso que se hace aquí, así como las tortillas de harina, los chiles, los guisados y sobre todo la carne, no tienen comparación, por lo que no puedes perderte este evento donde encontrarás deliciosos platillos de ambos estados.

Te puede interesar: ¡Sólo para tragones! Comidas más "atascadas" de Chihuahua

¿Cuándo y dónde se realizará el evento Sabor y Artesanías de Oaxaca y Chihuahua?

En años anteriores este evento se había llevado a cabo en el Parque 5 de Febrero, que se ubica justo frente a la penitenciaría vieja, sin embargo, este 2023 se realizará en la Plaza del Ángel del 14 al 30 de julio, por lo que si no tenías planes para estas vacaciones, este es un lugar ideal para visitar.

La Plaza del Ángel se encuentra ubicada sobre la Calle Libertad en la colonia Centro de Chihuahua capital, como referencia, para que te sea más fácil ubicarla, está justo enfrente de Palacio de Gobierno.

En el lugar, que abrirá sus puertas al público de 9 de la mañana a 10 de la noche, se colocarán más de 30 artesanos que ofrecerán artesanías, bebidas, comida y ropa a los visitantes.

Leer también: ¿Elotes rosas? La fiebre de Barbie llega a Chihuahua

¿Qué venden en el evento Sabor y Artesanías de Oaxaca y Chihuahua?

Doble Vía Desde Harry Potter hasta un lugar de los años 50: Los restaurantes temáticos de Chihuahua

Como te mencionamos anteriormente, este evento mezclará la comida y artesanías de Oaxaca y Chihuahua, por lo que en el lugar podrás deleitarte con una deliciosa tlayuda, quesadillas de chicharrón, champiñones o huitlacoche, gorditas de maíz azul rellenas de asado o si lo prefieres, también podrás encontrar de picadillo, nopales, entre muchos otros guisados.

De igual forma podrás comer burritos, empanadas y sopes acompañados de un buen chocolate caliente o un cafecito de olla. Además, si lo que quieres es llevar algo a tu casa puedes comprar un poco de la inmensa variedad de moles que llevarán los expositores oaxaqueños.

Foto: Cuartoscuro

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por otro lado, si no vas con hambre y no quieres comer, también hay opciones para ti, pues podrás encontrar huipiles bordados a mano, dulces tradicionales, mezcla, licores, jabones naturales, colchas, figuras de vidrio soplado, calzado, ropa bordada y hasta colchas y manteles.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así que ya lo sabes, si no tienes planes para hacer en tus vacaciones o en tu tiempo libre, no dudes en visitar este lugar que te dejará encantado con la cantidad de curiosidades y comida deliciosa que podrás encontrar ahí.

Con información de Venessa Rivas | El Heraldo de Chihuahua