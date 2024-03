Acuerdo 286 de la SEP: Cuáles son las carreras que pueden titularse sin hacer tesis

En ocasiones, estudiantes de varias carreras, sobre todo de escuelas públicas, retrasan por varios años sus trámites de titulación debido a que no tienen tiempo y/o ganas de hacer una tesis o un trabajo de este tipo, sin embargo, gracias a la SEP, ahora terminar tus estudios será muchísimo más fácil.

Hace algunos días, comenzaron a circular videos y noticias sobre el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que permite a los estudiantes de algunas carreras titularse sin necesidad de realizar una tesis como tal, por lo que únicamente tendrían que realizar un examen de conocimientos generales sobre la carrera cursada.

Sin embargo, surge la duda de ¿cuáles son las carreras en las que puede aplicarse esta modalidad de titulación y cómo realizar el trámite? Acá te explicamos un poco más sobre esto

Acuerdo 286 de la SEP: ¿En qué consiste y para quién está dirigido?

Por medio de la página de Gobierno de México se explica que la Acreditación y Certificación de Conocimientos por Acuerdo 286, es un proceso donde se realizan evaluaciones globales de conocimientos para la obtención de un certificado o un título profesional.

Estas evaluaciones están dirigidas “para quienes iniciaron estudios y no los concluyeron, quienes acreditaron la totalidad de créditos de un plan y programa de estudios, pero no obtuvieron el documento académico respectivo, o para quienes no realizaron estudios formales, pero han adquirido conocimientos a través de la práctica laboral o de manera autodidacta”.

Estos exámenes de conocimientos se realizan por medio de “Instituciones Evaluadoras” que pueden ser instancias tanto públicas como privadas, las cuales tienen la capacidad de acreditar “niveles educativos o perfiles profesionales existentes dentro del Sistema Educativo Nacional”.

Pero, en pocas palabras ¿qué significa esto?, bueno, pues en términos más generales, el Acuerdo 286 sirve para que puedas obtener tu título o certificado de secundaria, bachillerato, de técnico superior universitario e inclusive de alguna licenciatura e ingeniería, si estudiaste tal cual en una institución educativa o si adquiriste tus conocimientos en el trabajo o de forma empírica.

¿Cuáles son las carreras y niveles educativos que aplican al Acuerdo 286 de la SEP?

Aplicar a la Certificación de Conocimientos es muy sencillo, sin embargo, antes de conocer cómo hacerlo, acá te presentamos en cuáles instituciones educativas se pueden realizar las pruebas y cuáles son las carreras y niveles educativos que pueden acreditarse de esta manera.

Estas son todas las carreras y niveles educativos que puedes acreditar con el Acuerdo 286 de la SEP, pero ¿cuáles son los requisitos para hacerlo?

¿Cuáles son los trámites y requisitos necesarios para acreditar una carrera o nivel educativo con el Acuerdo 286?

Lo primero que debes hacer es seleccionar un nivel educativo o carrera del listado antes mostrado, al igual que una institución evaluadora. Posteriormente tendrás que ponerte en contacto con la misma, para hacerlo, puedes dar clic aquí para conocer el directorio de sus números telefónicos.

Al hacer lo anterior, la institución evaluadora verificará que cumplas con los requisitos necesarios para poder aplicar, y si lo haces, se contactarán contigo. Luego tendrás agendar una cita para realizar las pruebas correspondientes, que pueden ser dos o más exámenes que obviamente deberás acreditar.

Si pasas las evaluaciones, ahora deberás de hacer tu trámite de titulación, ya sea ante la institución que elegiste o con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR).

En caso de que selecciones esta última, deberás enviar un correo a solicitudesacuerdo286@nube.sep.gob.mx con tu solicitud de expedición de título firmada, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, dictamen de evaluación y pago de derechos (288 pesos mexicanos), todos en PDF.

Por último, en un máximo de 20 días, la DGAIR o la institución evaluadora te enviará tu título vía correo electrónico, el cual es válido en todo el Sistema Educativo Nacional, ya sea para hacer estudios superiores como maestrías o doctorados, o para tu trabajo.

Si requieres más información sobre los trámites y requisitos, puedes dar clic aquí para revisarlos a detalle y que no te falte nada para por fin poder titularte o recibir tu certificado de algún nivel académico.