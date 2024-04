Por sequía, inviable aumentar superficie agrícola en Chihuahua

La sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales, así como las sequías recurrentes, hacen insostenible el aumento de la superficie dedicada a la agricultura en la región y en el estado, advirtió Víctor Reyes Cueto, exintegrante del Comité de Transferencia del Distrito de Riego 005, quien señaló que actualmente se vive una crisis hídrica.

Además, consideró que son impracticables los proyectos de construcción de las presas Villalba en el río San Pedro, cuya primera piedra se colocó hace más de treinta años, y la del Pegüis en el río Conchos, pues en las condiciones presentes se batalla para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

“Todos sabemos que en el estado de Chihuahua, en el tema del agua, estamos en una crisis hídrica y de antemano sabemos que las aguas superficiales y las aguas subterráneas están sobreexplotadas. Ya no podemos incrementar más superficie de pozos, ya no podemos incrementar más superficie de agua de riego superficial”, recalcó el entrevistado.

Víctor Reyes señaló que las condiciones meteorológicas del estado de Chihuahua, golpeado por la sequía desde el año pasado, no permiten que se sigan abriendo más tierras de cultivo, además que se está extrayendo más agua de la que aportan las precipitaciones pluviales año con año.

Expuso que un ejemplo de las limitaciones hídricas es la presa de La Boquilla, la fuente de almacenamiento más importante de la entidad, que desde 1933, cuando se creó el Distrito de Riego 005, sólo ha estado llena en diez ocasiones, mientras que en otros años se han tenido condiciones críticas por los almacenamientos bajos e incluso durante año (1995) fue necesario mantener cerrado el embalse debido a la sequía severa.

Recordó que en esta región los agricultores ya están acostumbrados a enfrentarse a la escasez de agua, pero reafirmó que es imposible seguir ampliando la frontera agrícola.

Asimismo, Reyes Cueto externó sentirse inquieto de que algunas personas sigan pugnando porque se construyan nuevas presas en el estado, específicamente las de Palanganas, del Pegüis y la de Villalba.

“Si no nos alcanza ese volumen de agua, no nos alcanza para cumplir el tratado (de 1944) ¿Cómo vamos a estar presionando para que se construyan esas presas, si no nos da la suficiente agua?”, cuestionó.

Cabe recordar que el 27 de junio de 1992 el entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, colocó la primera piedra de lo que supuestamente sería la presa Villalba, sobre el río San Pedro. Sin embargo, la obra nunca se llevó a cabo y sólo quedó en proyecto.