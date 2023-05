¡Atención adultos mayores! Así pueden retirar su Pensión del Bienestar desde el Oxxo

La Pensión para el Bienestar es un programa del Gobierno Federal que le otorga a los adultos mayores de 65 y más un apoyo económico de 4,800 pesos de forma bimestral para que puedan acceder a una mejor calidad de vida y solventen sus gastos prioritarios, como productos básicos de la canasta básica, servicios del hogar y medicamentos en caso de requerirlos, por eso la importancia de saber bien las fechas en las que les caerá su pago y en dónde pueden retirar su dinero en tiempo y forma.

Éstos últimos puntos siempre están en duda entre los adultos mayores derechohabientes de la Pensión del Bienestar, ya que, a pesar de que al inicio de cada año la Secretaría del Bienestar da a conocer un calendario de pagos, en el transcurso del año pueden surgir pequeños cambios, como este 2023, que por las elecciones que se llevarán a cabo este 4 de junio, algunos beneficiarios recibieron pago doble, pues cuando hay una veda electoral no se puede entregar dinero de programas sociales.

La Pensión para el Bienestar es un programa del Gobierno Federal que otorga a los adultos mayores un apoyo económico de 4,800 pesos de forma bimestral. Foto: Pixabay

Por otro lado, también los adultos mayores se confunden a la hora de ir a cobrar su Pensión del Bienestar, ya se ha hablado antes sobre los establecimientos donde pueden ir a retirar su dinero a cambio de una comisión, o no, como es el caso del Banco del Bienestar, que no cobra ninguna comisión, sin embargo, en muchas ocasiones a los beneficiarios les queda lejos alguna sucursal de esta institución o cuando llegan a una de ellas no hay dinero.

Por eso, optan por ir a un establecimiento más cercano y donde no tengan que hacer tanta fila, y una de sus mejores opciones para ello, es el Oxxo, sin embargo, recientemente se informó que, los adultos mayores no podían ir a retirar su dinero de la Pensión del Bienestar a una tienda Oxxo, debido a que estas tiendas de conveniencia no tenían ningún convenio con el Banco del Bienestar, pero esto es falso.

El convenio entre la cadena comercial Oxxo y el Banco del Bienestar permite pagar la pensión a los adultos mayores por una comisión. Foto: Archivo | OEM

¿Se puede o no se puede retirar la Pensión del Bienestar en Oxxo?

Acudir a Oxxo ofrece muchas ventajas, siempre hay uno cerca de tu casa, puedes pagar diferentes servicios y hacer depósitos, pero hay otra opción que Oxxo ofrece desde 2022, y es cuando se dio un convenio entre la cadena comercial y el Banco del Bienestar para pagar la pensión a los adultos mayores por una comisión.

Oxxo para retiros en efectivo acepta todas las tarjetas de débito de Banco del Bienestar, en un horario de lunes a domingo de 6:00 am. a 10:00 pm, sin importar si es día festivo. Foto: Erika Fierro | El Sol de Parral

En la página del Oxxo en la sección de "Preguntas Frecuentes" señala que, efectivamente, el Oxxo para retiros en efectivo acepta todas las tarjetas de débito de Banco del Bienestar, en un horario de lunes a domingo de 6:00 am. a 10:00 pm, sin importar si es día festivo.

En este sentido, Oxxo confirma que los adultos mayores sí pueden ir a retirar el dinero que se les deposita en su tarjeta del Bienestar por parte de la Pensión del Bienestar, eso sí, a cambio de una comisión de 15 pesos.

Cabe destacar que, el monto máximo que pueden retirar los adultos mayores de su Pensión del Bienestar es de 2,000 pesos, por lo que, tendrán que hacer varios retiros, mismos que Oxxo permite, pero recuerda que el monto que se te puede entregar está sujeto a la disponibilidad de efectivo en la caja de las sucursal Oxxo.

