Autos chocolate: Cómo hacer citas en Repuve para regularizar mi carro PASO a PASO

El pasado mes de marzo, se inició en el Estado el proceso de regularización de autos chocolate, después de 4 meses, ¿sigues sin hacer esta acción?

Si eres de los que no han comenzado el trámite porque no tienen idea de cómo hacerlo o que se requiere, no te preocupes, acá te decimos paso a paso cómo lograrlo, así como informarte sobre la documentación que necesitas.

Pasos para la Regularización 2022

1. Primero debes Ingresar a la Plataforma Digital REPUVE, misma que desde el 15 de marzo está activa para generar una cita:

https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/

2. Ya que ingresaste a la página anteriormente señalada, se debe hacer una Captura de los siguientes datos personales:

· CURP

· Código Postal

· NIV (Número de identificación vehicular)

3. En el tercer paso, después de capturar tus datos, debes imprimir y poner tu firma de manifestación bajo protesta de decir verdad

4. El paso cuatro trata de una Generación de línea de captura, misma que se hace en el siguiente link:

https://pccem.mat.sat.gob.mx/PTSC/

5. Lo siguiente es acudir de forma presencial con el vehículo al que se desea regularizar, al módulo de Repuve para los siguientes pasos:

· Revisión de documentos

· Envió de documentación a la ANAM

· Pegado de constancia de inscripción

6. Por último, se realiza la Tramitación de placas por parte de las agencias fiscales, esto para que ya todo quede en forma y puedas circular libremente.

Para realizar la Regularización de tu auto es muy importante que tengas a la mano la documentación/Foto: Cecilia Saijas | El Sol de Hermosillo

Documentación requerida para el proceso de regularización

Para realizar la Regularización de tu auto es muy importante que tengas a la mano la documentación que se solicita para iniciar el proceso. Debes tener preparados los siguientes papeles para que no tengas ningún contratiempo:

· Título de propiedad

· Identificación oficial

· Comprobante de pago único de $2,500 (dos mil quinientos pesos mexicanos)

· Manifiesto bajo protesta de decir verdad

· Comprobante de domicilio

