Batopilas: El pueblo de Chihuahua donde se pueden cosechar mangos y papaya

Batopilas es un hermoso pueblo mágico que fue nombrado de esa manera desde octubre del 2012, y no es por nada, pero sus bellas construcciones coloniales, rodeadas de imponente naturaleza, hacen parecer que al estar en sus calles, te encuentras en una película.

Sin embargo, la belleza de los paisajes de este lugar, no es lo único que vuelve popular a Batopilas, sino que a diferencia de otros sitios de la Sierra, el clima de este pueblo mágico es tropical y presenta lluvias constantes en verano, no que lo hace ideal para que frutas que no se dan en otras partes del estado, sean cosechadas y crezcan aquí.

Batopilas, el pueblito de Chihuahua que tiene su propio microclima

El pueblito de Batopilas en Chihuahua es tan único, que incluso tiene su propio microclima, pero ¿qué significa eso? Un microclima es un clima localizado que se presenta en un área pequeña y que difiere del clima general de la zona en la que se encuentra. En el caso de Batopilas, este microclima se debe a su ubicación geográfica en una barranca rodeada de montañas, lo que le da un clima más húmedo y fresco que otras partes de la región.

El clima de Batopilas es tropical y presenta lluvias constantes en verano/Foto: Secretaría de Turismo

El microclima es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un entorno o ámbito reducido. Así mismo depende de muchos otros factores como son la topografía, humedad, altitud-latitud y la cobertura vegetal.

¿Qué frutos se cosechan en Batopilas?

Según la página de gobierno del estado de Chihuahua, el clima tropical de Batopilas es muy beneficioso para la agricultura, por lo que en esta zona se pueden encontrar varios frutos como: mangos, plátanos, piñas, aguacates, papayas, naranjas, limones y guanabanas, entre otros.

La gran cantidad de lluvia y sol que recibe esta zona durante todo el año es perfecta para el crecimiento de estas frutas, lo que las hace más sabrosas y nutritivas.

La cantidad de lluvia y sol que hay en Batopilas es excelente para el crecimiento de frutos tropicales/Foto: SIDE

El que Batopilas se encuentre a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, lo hace un lugar perfecto para que diversas frutas puedan crecer en la zona, cosa que no pasa en otras regiones del estado.

De igual forma, es por su clima tropical que la vegetación que se encuentra en los alrededores de Batopilas es tan rica y variada, además de que los colores son únicos pues los árboles y las plantas de la zona poseen un color verde muy intenso.