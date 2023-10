Bryan Vázquez, el modelo parralense avanza en retos para ganar Mister Chihuahua

Oriundo de Parral, Bryan Vázquez se ha convertido en una promesa del modelaje masculino, que gracias a su tenacidad y simpatía ha podido posicionarse en esta industria en la cual incursiona desde los 16 años.

¿Quién es Bryan Vázquez?

Bryan Martín Vázquez Holguín, de 24 años nació en Parral y actualmente radica con su familia en nuestra ciudad, es estudiante de la carrera de Mercadotecnia en Alta Gerencia.

Su inquietud por participar en el mundo del modelaje inició al ver a una de sus hermanas participar como Miss Parral, logrando pasar a la etapa estatal, donde se adjudicó el título Miss Chihuahua que le dio el pase a la etapa nacional para coronarse Señorita México 2015, fue su hermana quien le propuso iniciarse en el mundo del modelaje y sin miedo al éxito, hizo sus "pininos" en un casting para una pasarela en la ciudad de Chihuahua, donde destacó de entre todos los participantes masculinos obteniendo la oportunidad de participar en una pasarela de diseñadores chihuahuenses a sus cortos 16 años.

La agencia de modelaje, "The Shining" nace de al percatarse de la oportunidad de buscar ayudar a los negocios locales a promover sus productos con talento local. Foto: Cortesía | Lux PhotoStudio

Creando su agencia de modelaje "The Shining"

Su agencia de modelaje, "The Shining" nace de al percatarse de la oportunidad de buscar ayudar a los negocios locales a promover sus productos con talento local promocionando emprendedores desde los giros de ropa, hasta giros de alimentos o turismo, en busca de una mayor captación de clientes.

"The Shining" es una agencia de reciente creación que capacita a los modelos para que puedan desenvolverse con naturalidad y soltura ante una cámara, por lo que ganan confianza al hablar ante cámara y participar en pasarelas, sesiones de fotos y así poder obtener oportunidades laborales y recibir una remuneración por sus habilidades.

Bryan desea dar a conocer el trabajo que se realiza dentro de su Agencia de Modelaje, por lo que tiene planes se de organizar una pasarela próximamente, un detalle importante es que la agencia trabaja con hombres y mujeres, actualmente cuenta con 15 modelos, y de momento no se están recibiendo más, ya que Bryan está enfocado en su participación en el Certamen Mister Chihuahua y dando a conocer su agencia de modelaje, en la que trabaja al lado de su hermana que se encarga de apoyar a las modelos femeninas, mientras que él trabaja con los modelos masculinos.

Como puedes ver, Bryan Vázquez es un joven con muchas ambiciones, ya que además de compartir sobre su faceta como modelo y emprendedor, existe otro anhelo que desea cumplir, apoyándose en su carrera de modelaje y es que Bryan aspira a convertirse en actor, y al reunir sus cualidades físicas y su arduo trabajo para hacer crecer su carrera muy seguramente pronto podremos verlo incursionar también en el mundo de la actuación, si deseas seguirlo y apoyar su carrera, te compartimos su cuenta de Facebook para que conozcas su trabajo y los distintos proyectos en los que se encuentra participando: Bryan Vázquez

Certamen Mister Supranational Chihuahua

Como lo mencionamos, de momento la agencia "The Shining" sólo cuenta con 15 modelos, ya que Bryan Vázquez está enfocado en su participación en el Certamen Mister Supranational Chihuahua, que, cabe resaltar es el certamen masculino más importante del estado y cuenta con la participación de jóvenes de diferentes municipios de Chihuahua; el ganador pasa a la etapa nacional Mister Supranational México, este certamen tiene el objetivo el destacar no sólo la belleza física, sino que los participantes deben demostrar cualidades en el área emocional, de cultura y oratoria.

El Certamen Mister Supranational Chihuahua consta de diversos retos, etapas deportiva, traje de baño y de elegancia, para los cuáles se prepara arduamente con dieta y ejercicio, pues la disciplina es muy importante para sobresalir.

Bryan Vázquez logró ganar el reto Multimedia, que consistió en acumular más reacciones en una fotografía, lo que le permitió acumular tres puntos que pueden marcar la diferencia en los resultados finales de la etapa estatal. Foto: Cortesía | Lux PhotoStudio





Dentro del Certamen Mister Supranational Chihuahua, Brayan Vázquez logró ganar el reto Multimedia, que consistió en acumular más reacciones en una fotografía, lo que le permitió acumular tres puntos que pueden marcar la diferencia en los resultados finales de la etapa estatal.

Aún quedan otras etapas en las que Bryan Vázquez participará en Mister Chihuahua, sin embargo aún no hay fechas establecidas (tentativamente la primer semana de noviembre), por lo que hay que estar muy pendientes de su página oficial sobre los avances en el Certamen para seguirlo apoyando.





Su faceta como emprendedor

Además de sus ambiciones en el mundo del modelaje, Bryan trabaja en otra empresa de la cual es cofundador junto a su papá y su hermana, la empresa se llama "Rescatando los productos tradicionales de México" que son productos utilizados para platillos tradicionales como el queso, varios tipos de chile, pipián, pinole, miel de abeja; unos los comercializan y otros los elaboran ellos mismos apoyados por especialistas en nutrición y han logrado consolidarse como un equipo de trabajo; cabe resaltar que Bryan Vázquez, además de ser cofundador de la empresa se ha vuelto el rostro de la misma, ya que su labor es de comercializar el producto y es conocido por promover sus ventas en Parral y municipios de la región.

Bryan aspira a convertirse en actor, y al reunir sus cualidades físicas y su arduo trabajo para hacer crecer su carrera muy seguramente pronto podremos verlo incursionar también en el mundo de la actuación. Foto: Cortesía | Lux PhotoStudio

Para The Shining, no existe una edad máxima para incursionar en el modelaje, solo habrá que esperar que se creen más espacios ya que de momento no están recibiendo modelos debido a que al ser una agencia de reciente creación y los trabajos se están enfocando en darse a conocer para que los modelos puedan tener mayores proyectos y ofertas de trabajo, así que recuerda, ¡sin miedo al éxito! no existen estereotipos para modelar.

