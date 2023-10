¿Buscas pareja? En Chihuahua preparan "Camping Tinder" para los senderistas solteros

¿Llevas un tiempo soltero o soltera y andas buscando pareja? Te tenemos excelentes noticias, pues una página que realiza viajes en Chihuahua está organizando uno donde, quienes no anden con nadie, podrán asistir para encontrar quizás al amor de su vida.

El evento llevará por nombre “Camping Tinder” haciendo un guiño a la famosa aplicación que te permite encontrar pareja o simplemente conocer gente tanto del lugar donde vives, como de otras partes del mundo, según tus gustos amorosos.

Camping Tinder: La experiencia para senderistas solteros donde podrán encontrar pareja

Por medio de la página de Facebook de Expediciones Paquimé, se subió una publicación en donde textualmente dicen “Próximamente tendremos un recorrido para que encuentres al amor de tu vida. Para personas de entre 30 y 40 años, sin hijos, solteros, trepacerros…¿quién se anima?”; además, dentro del mismo post el administrador de la página comenta que él va sólo en plan de guía pues está casado y tiene dos hijos.

La publicación causó revuelo entre los seguidores de la página, por lo que muchos usuarios comenzaron a comentar, algunos etiquetando a sus amigos o familiares solteros para que asistan y otros tanto diciendo que a ellos les gustaría ir a vivir esa experiencia.

De igual forma, dentro del post algunas personas comentaban que estaban inconformes porque habían puesto un límite de edad, siendo que había personas mayores de 40 años o inclusive más grandes que también andaban en búsqueda del amor.

Pese a que la publicación se realizó hace aproximadamente 10 días, hasta el momento, la página de Exploraciones Paquimé aún no confirma la realización de esta experiencia, por lo que no hay alguna fecha específica para la cual podría llevarse a cabo, sin embargo, si te interesa, no dudes en estar al pendiente de sus redes sociales.

Conoce más sobre Expediciones Paquimé, la página que ofrece esta experiencia

Si por otro lado, lo que buscas es realizar un viaje normal, aquí también podrás encontrarlo, pues hacen recorridos a diferentes partes del estado, además de que por medio de sus redes sociales publican recomendaciones de sitios para visitar y comer o hasta tomarte un buen café.

Entre los tours y experiencias que manejan se encuentran Casas Grandes Recargado y Tradicional, Tour Menonita colonia El Sabinal, Tour Valle de las Cuevas, Callejoneadas en Casas Grandes, entre muchos otros más.