“Chapetín Lokote” cambia las drogas por el arte de hacer reír

Carlos Rafael Gamboa Martínez, conocido artísticamente como el payaso “Chapetín Lokote” se ha forjado una carrera a base de trabajo, esfuerzo y éxito desde el año 2003, siendo un claro ejemplo y reafirmando la frase de “querer es poder” y platica con este medio de información sobre cómo dio un giro de 180 grados su vida al dejar las drogas y elegir el arte de hacer reír a la gente.

“En Ciudad Juárez era un loco, pandillero, drogadicto de la calle, y en el año 2000 entré a un centro de rehabilitación, donde conocí a un payaso del Estado de México, él usaba el lugar como refugio ya que no tenía dónde quedarse, yo lo observaba y le preguntaba ¿cómo hiciste eso o aquello?, por ejemplo los globos y ya me ponía a tratar de hacerlo también y sí me salía, cuando vio mi interés genuino y que se me daba me empezó a enseñar y me dice: ‘memorizas todo muy bien, ¿no te quieres pintar para hacer algo juntos?’, acepté, y el director del centro nos mandaba a vender globos en los puentes y después nos íbamos al Centro para poner en práctica lo que ensayábamos como payasos”, dice Chapetín.

“Después de salir de rehabilitación los conocidos me solicitaban que si les amenizaba la fiesta de sus hijos, y ya inicié solo, se empezó a correr la voz y hasta las iglesias pedían mis servicios en los ministerios de los niños; como fueron mis inicios no cobraba en ese tiempo y lo hacía de corazón, pero yo tenía mi trabajo para obtener ingresos, después de un tiempo me trasladé aquí a Chihuahua y llegué sin nada, empecé en los camiones, una de mis rutas era de la Vallarta hasta aquí en El Heraldo era una de mis paradas de mis show”, comenta el cómico.

Asimismo, señaló que encontró un trabajo de cocinero, por necesidad, ya que lo del payaso lo hacía como hobby, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo sus presentaciones fueron en aumento, y es en el 2017 cuando decide renunciar a su empleo de planta para dedicarse de lleno a este oficio, donde se involucra su esposa e hijos y su popularidad despejó sin imaginar el éxito que tiene hasta este momento, presentándose en eventos masivos, en el Fashion Mall, Expo Centro, Plaza Galerías, del DIF de Ciudad Madera, San Juanito, Zaragoza y muchos lugares más del estado. Si deseas saber más de este ejemplo a seguir lo puedes localizar en su página de Facebook como Chapetín Lokote.

También labora en bares donde presentan show de comedia sólo para adultos, en la Unidad de Atención a Pandillas, e institutos de rehabilitación y da su testimonio de su cambio ante los internos