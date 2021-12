Estrenará Manuel Martínez su tema “Cenizas” este 2022

Manuel Martínez “La Voz del Norte”, cantante chihuahuense, muy pronto sorprenderá a sus fieles fans que lo han seguido a lo largo de su trayectoria artística, pues ya tiene preparado un tema titulado “Cenizas” de la autoría de Marco Márquez y el cual será dado a conocer el próximo año, asimismo acaba de participar en una audición ante la convocatoria que realizó una plataforma que está lanzado a nivel internacional el talento local, su voz lo llevó hasta las finales.

El cantante de música norteño y ranchero informa que le llegó una oportunidad, la cual aprovechará al máximo, y con quien ya se encuentra trabajando, indicando que este 2022 iniciará con unos videos que estarán disponibles en las diferentes plataformas musicales y también desea festejar sus 50 años de carrera artística en la cual cuenta con una discografía de 15 álbumes

Foto: Cortesía | Xpertos

“El Diablo y yo” tema que identifica a Manuel Martínez en sus presentaciones es de corte festivo que se desprende de su primer LP, de igual manera se grabaron los track: “Yo soy y qué” “Corrí y lloré” y “Todavía me acuerdo de ti”, composiciones que después se harían éxitos con grupos reconocidos como lo son “Conjunto Primavera”, “Huracanes del Norte”, entre otros.

“Dios me ha regalado lo que más me gusta hacer: cantar, yo soñé de chiquillo con tener un disco, hoy tengo varios, por lo cual mi carrera me ha dejado una gran satisfacción que hasta el momento todavía me permite cantar para mi público quien siempre me ha apoyado durante esta trayectoria y al final de cuentas ellos son los mejores jueces de uno y quien decide quién se queda y quién se va”, informó.