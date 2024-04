Banderillas coreanas en Chihuahua: ¿Cómo son y dónde las venden?

¿Antojo de comer algo rico y diferente? En Chihuahua capital puedes encontrar una gran oferta gastronómica que va desde los típicos burritos y montados, hasta tacos, hamburguesas, cafés, postres, elotes, taquitos, platillos de otros países, entre otros, sin embargo, desde hace unos meses para acá, también se han popularizado muchísimo las banderillas coreanas.

Pese a su delicioso sabor, aún no hay muchos locales, al menos en la capital del estado, que vendan este tipo de banderillas, sin embargo, acá te contamos sobre dos establecimientos donde puedes encontrarlas, y lo mejor es que tienen un menú bastante extenso, con precios económicos, y puedes hallar opciones para todo tipo de gustos, ya sean dulces, saladas, picosas, etc.

Te puede interesar: Cafeterías bonitas para desayunar en Chihuahua: Qué venden y dónde se ubican

¿Cómo son las banderillas coreanas?

Al igual que las que comemos aquí en México, las banderillas coreanas pueden ser elaboradas de pura salchicha o winnie, salchicha y queso, o sólo queso, sin embargo, la masa en la que son envueltas es mucho más pesada y esponjosa, por lo que aunque en esencia sean lo mismo, si tienen un sabor bastante diferente.

Esta mezcla también va frita, pero otra cosa que las diferencía de las banderillas mexicanas, es que estás pueden llevar papas a la francesa “pegadas”, envueltas en diferentes tipos de papitas como doritos, cheetos, ruffles, chips, sabritas, takis, entre otras, y puedes agregarles diferentes tipos de salsas a tu gusto.

Leer también: ¡Chuza! Boliches en Chihuahua: Cuánto cuestan y dónde se ubican

Foto: Facebook @Aigo 아이고 Banderillas Coreanas

Asimismo hay otras que son dulces, que se elaboran a base de productos como gansitos, pingüinos, negritos, galletas oreo, etc., las cuales, al igual que las antes mencionadas, van bañadas en salsas dulces.

¿Dónde puedo comprar banderillas coreanas en Chihuahua capital?

Probablemente alrededor de toda la ciudad hay muchos negocios que en su menú manejan banderillas coreanas, sin embargo, acá te hablaremos un poco más sobre dos de los lugares más populares que venden este tipo de productos en Chihuahua capital, de los cuales, uno se encuentra en el centro y el otro al norte.

Leer también: Desde Egipto hasta Japón: En estos restaurantes de Chihuahua puedes probar comida de otros países

AIGO Banderillas Coreanas:

Sin duda alguna, AIGO es uno de los lugares más populares en Chihuahua capital que venden banderillas coreanas, puesto que fueron de los primeros que innovaron con sus recetas, además, tienen una gran variedad de productos, a precios bastante accesibles y se encuentran en una avenida muy transitada del centro de la ciudad.

Dentro de su menú puedes encontrar banderillas clásicas saladas de salchicha, queso, y salchiqueso cubiertas con ruffles, doritos, chips jalapeño, sabritas, takis, cheetos, e incluso ramen, a las cuales puedes ponerles salsas como mayonesa, catsup, mostaza, siracha, bbq, chile jalapeño, etc.

Te puede interesar: ¡Orgullosamente chihuahuense! Eligen a la margarita como el mejor coctel del mundo

También venden banderillas dulces de snickers, milky way, pingüino, bubulubu, mamut, gansito, chocorrol, etc, pero no sólo eso, si no que también puedes encontrar bites, papas gajo y francesas, boneless, monedas coreanas y algunas bebidas como refrescos, aguas y tés helados.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Los precios que manejan en su menú van desde los 48 hasta los 98 pesos en banderillas, sin embargo, el costo aumenta 350 pesos si quieres comprar otro tipo de productos como los boneless. Tienen un horario de lunes a domingo de 5 pm a 9:30 pm y puedes encontrarlos en avenida Venustiano Carranza 1611 en el centro de la ciudad.

Bonn Cam’s BOX

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Otros de los lugares populares en Chihuahua capital que vende este tipo de productos es Bonn Cam’s BOX, y aunque no es el principal alimento que manejan, quienes han probado las banderillas de aquí, aseguran que también están bastante sabrosas y sus precios no son muy elevados.

Aquí puedes encontrar banderillas sencillas, con papas fritas, cubiertas con cheetos flaming hot, o con ramen, estas tienen precios que van desde los 40 hasta los 80 pesos, sin embargo, si traes antojo de otra cosa, también puedes encontrar ocho tipos diferentes de hamburguesas, conos, boneless, papas a la francesa, camarones, smoothies, refrescos entre otras cosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BonnCam’sBOX (@bonncams_box)

Doble Vía ¿Buscas algo diferente? Conoce las cafeterías de Chihuahua donde puedes jugar y pintar cuadros

Los precios del menú completo van desde los 40 hasta los 130 pesos, por lo que es bastante accesible para todos los presupuestos. Si quieres probar las delicias que aquí venden, puedes visitarlos en la calle Juan Escutia 234-1, en contra esquina de la Secundaria Federal 5 y abren en un horario de 12 pm a 9:30 pm.