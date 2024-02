Jack In The Box ya está en Chihuahua: ¿Qué es lo que venden?

Desde hace varios meses estaba muy presente en redes sociales y en algunos medios de comunicación, el rumor de que la franquicia de comida rápida estadounidense, Jack In The Box, llegaría a Chihuahua, sin embargo, fue hasta hoy 26 de febrero que por fin abrió sus puertas al público de manera oficial.

Esta cadena de restaurantes tiene su mayor concentración en Estados Unidos, compitiendo directamente con sitios como McDonald’s o Wendy’s y de hecho su menú es un tanto similar. Pese a lo anterior, quienes han probado sus platillos han quedado encantados con su sabor que destacan como algo único.

Así que si ahora que Jack In The Box ya tocó tierras mexicanas, quieres probar su comida o tan sólo saber qué venden, acá te contamos más al respecto sobre los platillos que manejan.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores helados de Chihuahua capital? Recomendaciones de la gente

¿Qué es lo que venden en Jack In The Box en Chihuahua?

En los restaurantes de Jack In The Box puedes encontrar principalmente hamburguesas hechas de diferentes carnes, como res, pollo y hasta pescado, pero eso no es todo, sino que dependiendo de la sucursal, puedes encontrar tacos, burritos, ensaladas, postres y muchas cosas más. Asimismo, durante celebraciones como Navidad, Año Nuevo, etc., sacan uno que otro platillo especial.

La creadora de contenido chihuahuense, Adriana Llanes, recientemente subió un video a su cuenta de TikTok, donde prueba diferentes platillos que manejan en el restaurante, y a decir de las imágenes, todo se ve sumamente delicioso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack in the Box | México (@jackinthebox_mx)

Lo primero que pide es una cajita llamada Jack´s Munchie Meals, esta viene acompañada por una hamburguesa de tu preferencia y dos complementos a elegir, en este caso, la influencer comenta que ella escogió una hamburguesa de pollo, con aros de cebolla y curly fries, que son unas papitas similares a las francesas con una forma como de espiral.

Leer también: Turista en Chihuahua: Cuáles son las cinco comidas callejeras que no te puedes perder

Luego se pide unos tacos y comenta que el sabor es similar al de unos tacos dorados, además expresó que para ella sí pasaron la prueba, por lo que procedió a pedirse unos egg rolls, los cuales explicó que son muy parecidos a los rollitos primavera pero con un toque diferente. Asimismo, también destacó que las papitas a la francesa estaban muy sabrosas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Casi por terminar, Adriana Llanes comenta que los postres de Jack In The Box son deliciosos y procede a mostrar algunos como la malteada de oreo, y unos churros rellenos de cajeta, los cuales dice que la transportaron a su infancia. De igual forma, enseña un pastel de doble chocolate y expresa que si no te gusta ese sabor, también puedes disfrutar de un delicioso cheesecake.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último menciona que este establecimiento será 24 horas, lo que emocionó mucho a los internautas pues varios comentaron que ahora ya tienen más opciones para visitar en caso de que les dé un antojillo muy en la noche o en la madrugada.

Sin embargo, estos no son todos los productos que manejan, hay muchas cosas más, las cuales puedes checar con todo y precios visitando su nueva sucursal en la capital de Chihuahua

#jackinthebox #dondecomerenchihuahua #curlyfries #hamburguesa #cuu ♬ Trendsetter - Connor Price & Haviah Mighty @adrianallaness @Jack in the Box llegó a Chihuahua y la verdad está delicioso. Te invtio a la apertura este Lunes 26 de Febrero a apartir de la 01:00pm enfrente de Alsuper Leones, para disfrutar de esta maravilla 💕 #chihuahuamexico🇲🇽

Doble Vía ¿Lleva o no cerveza? Discada norteña, la receta que nos heredaron los rancheros de Chihuahua

¿Dónde se ubica Jack In The Box en Chihuahua y cuál es su horario?

Como te mencionamos anteriormente, la sucursal de Jack In The Box en Chihuahua, recién abrió sus puertas el día de hoy (26 de febrero) a la 1 de la tarde, sin embargo, está planeado para ser un restaurante 24 horas, es decir, estará en funcionamiento durante todo el día.

Si tienes ganas de ir a visitarlo y disfrutar de sus delicias, puedes hacerlo enfrente del Alsuper Plus que se encuentra por Plaza Galerías, muy cerca de las calles Leones, A.F. Carbonel y Boulevard Antonio Ortíz Mena.