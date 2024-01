¿Huevo con puntos rojos? Cómo saber si está contaminado con la bacteria pseudomona

¿Te ha tocado abrir un huevo y que tenga una pequeña marca roja en la yema? Ciertamente, un huevo con manchitas como de sangre no es muy apetecible. Pues de acuerdo al ingeniero en alimentos, Rafa Carbajal, una mancha roja no representa un peligro. Pero no así, en el caso de que la clara del huevo presente tonalidades rojizas.

Según explica el divulgador científico, las manchas de sangre pequeñas en la yema son simplemente pequeños coágulos de sangre que se produjo al estarse gestando el huevo en la gallina. Esto no representa ningún peligro para la salud. Aunque, como lo da a entender en el video, “más vale prevenir”, si ves algo que te parece anormal en la comida.

La bacteria pseudomona

De acuerdo a Carbajal, quien también es profesor investigador en el Tecnológico Nacional de México, lo que sí puede resultar peligroso es que la clara del huevo, la parte transparente, presente tonalidades rojizas, ya que esto puede ser causado por la peligrosa bacteria pseudomona.

De acuerdo al Manual MSD, las pseudomonas son un género de bacterias que pueden ocasionar diversas enfermedades respiratorias, en la piel y en las vías urinarias, por lo que su ingesta puede ser peligrosa.

¿Lavar los huevos?

Rafa Carbajal explica que no es correcto lavar los huevos, ya que al hacerlo se puede destruir la cutícula, una fina membrana que cubre al huevo, impidiendo que se le metan bacterias.

En cambio aquí te presentamos algunas pautas para asegurarte de que los huevos estén en buen estado y minimizar el riesgo de contaminación:

Inspección visual: Antes de comprar huevos, verifica que no tengan grietas ni roturas en la cáscara, ya que esto puede facilitar la entrada de bacterias.

Fecha de caducidad: Verifica la fecha de caducidad en la caja de huevos y asegúrate de consumirlos antes de esa fecha.

Almacenamiento adecuado: Guarda los huevos en el refrigerador para evitar el crecimiento de bacterias. Además, colócalos en los estantes y no en la puerta, ya que la temperatura es más constante en los estantes.

Cocción adecuada: Cocina los huevos completamente antes de consumirlos. Cocinarlos a una temperatura adecuada asegura la destrucción de posibles bacterias.

Recuerda que la seguridad alimentaria es crucial, y seguir buenas prácticas de manipulación y cocción de alimentos ayudará a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Siempre consulta las pautas de seguridad alimentaria locales y sigue las recomendaciones del fabricante.