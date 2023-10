Turista en Chihuahua: Cuáles son las cinco comidas callejeras que no te puedes perder

¿Andas turisteando en Chihuahua y no sabes qué comer? No te preocupes, acá te traemos una lista de cinco cosas que sí o sí debes probar en tu visita por el estado, pues son una pequeña prueba de la deliciosa comida callejera típica del estado.

Así que si traes poco presupuesto o quieres comer comida 100 por ciento chihuahuense, tienes que probar estos alimentos, que además puedes encontrar en casi cualquier parte de la ciudad.

Burritos y montados

No hay nada más chihuahuense que los burritos y los montados; pese a que hay quienes piensan que es un platillo algo básico, lo cierto es que la mezcla entre una tortilla de harina calientita, un delicioso guisado, frijolitos y queso, le dan un sabor perfecto.

Literalmente en todas partes de la ciudad puedes encontrar burritos, ya sea los de hielera que venden en la calle, en algún local establecido o incluso en supermercados. Aunque si quieres probar algunos famosos, con los Montados La Junta o los Escuadrón no hay pierde.

Puedes encontrar guisados como frijoles con asadero, carne con chile colorado, picadillo, papa con chorizo, entre muchos otros más. Lo mejor es que son sumamente baratos, pues cuestan desde 17 hasta 30 pesos (ya exagerando).

Elotes

Una de las comidas callejeras imperdibles de Chihuahua son los elotes, puedes encontrarlos enteros, en vaso, con sopa maruchan, son doritos, tostitos, con verdura, entre muchas otras combinaciones más.

Además de llenadores son bastante económicos, por lo que serán tu salvación si llevas contigo poco presupuesto, lo mejor es que puedes encontrarlos en casi todos lados.

Algunos de los lugares más populares para probarlos son los Elotes El Socio, Elotes Alex, El Rey del Elote, Elotes Balta, los del Señor Elote, entre muchos otros más. Lo más común es que los encuentres abiertos después de las 3 de la tarde, por lo que son perfectos para una comida o cena rápida.

Gorditas y tacos de papa

Otro de los platillos más representativos son los tacos y gorditas de papa; estos no son como ningunos otros, pues la masa está hecha de una mezcla de maíz con chile colorado, y van acompañados con su buena porción de repollo y jitomate, además de una salsa bastante picosita.

Estos productos son bastante baratos, pues puedes encontrar desde 4 piezas por 30 pesos, sin embargo, el precio varía dependiendo de dónde las compres.

Normalmente los puestos que venden gorditas y tacos de papa se encuentran abiertos por las mañanas y las tardes, sin embargo, hay algunos sitios donde también puedes encontrarlas por la noche.

Si ya se te antojaron y quieres ir corriendo por una, puedes comprarlas casi en cualquier parte de la ciudad, sin embargo, algunas de las más conocidas son “Gorditas La Frontera”, “Gorditas Chacho”, “Gorditas La Chata”, y las que se encuentran en la Manuel Doblado en el Centro.

Hamburguesas

En Chihuahua hay muchísimas hamburguesas para todos los gustos, desde las clásicas con carne, queso y vegetales, hasta las que llevan salchicha para asar, muchísimo aguacate, extra de tocino, entre otros ingredientes.

Así que si eres amante de las hamburguesas, debes de hacer una parada obligatoria en algunos de los locales más conocidos como los de: Las Aguacatosas, Las apestosas, Las qué nos pasa, Hamburguesas Don Perro, Hamburguesas El Papillón, las Kongaburguer, las hamburguesas de Santo Niño, las Homies, entre muchas otras más.

Menudo, carnitas y chamorros

Nuestro estado es bien conocido por la carne deliciosa que aquí se produce, por lo que el menudo, las carnitas y chamorros de Chihuahua no tienen comparación.

Debido a ello es que es bastante común encontrar varios puestos, sobretodo en la zona centro, de este tipo de alimentos, que aunque tienen precios un poco más elevados, valen totalmente la pena.

No te puedes ir de Chihuahua sin probar estas delicias, y puedes hacerlo en lugares como Menudería Las Campanas, Menudería Ocampo, Menudería Oly, Carnitas y Chamorros La Junta, Carnitas de La Juárez, Carnitas El Retoño, entre muchas otras.