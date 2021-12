Hijo de Luis Miguel sorprende Daniel en redes sociales al cantar

Luis Miguel se animó a mostrar parte de su vida privada y su carrera en la serie de Netflix, luego de haber mantenido un perfil bajo durante casi toda su carrera artística. De esta manera, el popular cantante contó la relación tirante con Michelle (32), fruto de la relación con Stephanie Salas. Pero no incluyó nada de su historia de amor con Aracely Arámbula, la madre de sus hijos menores: Miguel (14) y Daniel (13).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El motivo por el que aparecieron en la ficción se debe a que la actriz no quiso. De acuerdo al programa Hoy Día, fue ella, desde un inicio, quien decidió no ser representada. “Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató.

“La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía. Pero nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo esas personas. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir”, detalló Arámbula.

Foto: Instagram aracelyarambula

A pesar de mantener un perfil bajo con sus hijos, la actriz suele compartir en su cuenta de Instagram videos e imágenes de los pequeños. En esta oportunidad, publicó un video en el que aparece Daniel, sentando de espaldas en el borde de la pileta, con un micrófono cantando “Can’t stop the feeling”, el tema de Justin Timberlake. De fondo se escucha a Aracely decirle muy orgullosa: “Te amo”. De esta manera, quedó en evidencia que el pequeño heredó el talento de su padre.

FRASE

“Yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad, y no depende de nadie más, depende de mí que soy su mamá y de mi familia, pero ellos no desean ser artistas”: Aracely