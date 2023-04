¡Chihuahua, tierra de artistas! Conoce tres ilustradoras que están triunfando en el mundo

El estado de Chihuahua ha sido cuna de grandes artistas desde destacados muralistas como David Alfaro Siqueiros hasta cantantes reconocidos como Lucha Villa. Hoy te presentamos tres ilustradoras chihuahuenses que están triunfando a nivel internacional y debes conocer.

Día Pacheco

La chihuahuense, estudió en la capital la carrera de diseño gráfico, para después mudarse a la Ciudad de México siguiendo sus sueños, es ahora una notable ilustradora independiente que se ha abierto camino en medios internacionales.

Entre sus ilustraciones más destacables están sus colaboraciones con The New Yorker, Helados Holanda y Google, donde formó parte del festejo por el 15 de septiembre, Día de la Independencia en México.

Para la campaña “Dulce origen” de los Helados Holanda, se entrevistó a la artista donde reveló tomar inspiración de la cultura prehispánica y las tradiciones de México; además de siempre buscar la representación de las mujeres y las pieles morenas.

Para The New Yorker hizo una ilustración para las portadas aniversario No. 98, inspirada en la cultura de los pachucos; su vestimenta, historia y resistencia. Sobre esto vía instagram mencionó que había cumplido un sueño más.

En los diseños de Día Pacheco abunda la mexicanidad, las pieles morenas y los cuerpos femeninos, con formas fluidas y siempre ricas en color. Conoce más de su trabajo en su cuenta de instagram, donde la encuentras como @diapachecoo.

Mariana Motoko

La muralista, también nacida en Chihuahua, ha realizado murales para marcas de renombre como Jordan, con una mural a gran escala. Ha colaborado con Espolón, Adidas, Loly in the Sky, C&A, Vans, Luuna, Special K y Nimia.

Mariana se enfoca directamente en la experiencia femenina y sus figuras bien delineadas con estilo minimalista y aunque en su obra toma en cuenta la cultura mexicana, también abundan las influencias asiáticas.

A diferencia de Día Pacheco, su arte es más sobria y delimitada, aunque no carece de color predominan los neutros haciendo en algunas un pop de tonalidades brillantes; su arte en general es más basada en lo cotidiano pero no deja de lado lo fantástico.

La chihuahuense ha incursionado en la moda y en la fotografía. Conoce más de su trabajo en sus cuentas de instagram @mariana.motoko y @mariana_motoko.

Mónica Loya

Desde Chihuahua hasta Brasil, Monica Loya se enfoca en la pintura más que en el diseño gráfico, con un estilo surrealista reinterpreta lo “común”, se enfoca en la figura humana pero no se cierra a las representaciones de objetos o animales.

En sus pinturas abundan los colores pasteles y los difuminados suaves, acercándose a lo realista, dando siempre ese toque divertido, fuera de la norma, donde predominan las caras femeninas más que nada.

En ella resalta el manejo del color de forma original, las pieles rojas y azules son muy comunes en sus obras. No solo no es minimalista, pues Mónica no teme en introducir pequeños grandes detalles en sus obras.

Mónica Loya pintó un gran mural en Brasil y ha colaborado con revistas como Glamour. Si quieres ver más de su trabajo ve a su cuenta de instagram @monicaloya, con suerte se convierte en tu artista favorita.