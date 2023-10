¡Prepara el telescopio! Esta fecha podrás ver un cometa que tiene el tamaño de una ciudad

Un cometa más grande que una ciudad se dirige muy cerca de la tierra y afortunadamente podrás apreciarlo a simple vista desde el cielo y no debes perdértelo, ya que no volverá a suceder hasta el 2095.

Recientemente, astrónomos detectaron que el cometa 12P/Pons-Brooks se encontraba más iluminado que de costumbre, meses despues de que explotara por primera vez, el pasado 20 de julio.

Cometa Diablo: tres veces más grande que el Monte Everest

Un cometa es un cuerpo celeste menor compuesto de polvo, partículas de hielo y rocas, el cual orbita en trayectoria elíptica alrededor del sol. Según explica la Sociedad Española de Astronomía (SEA), las órbitas de un cometa son alargadas, por lo que pasan mucho tiempo lejos del sol, pero al acercarse a él, se calientan y el hielo se convierte en gas. El gas sale del núcleo, arrastrando partículas de polvo y formando nubes alrededor del cometa, a las que se les conoce como cabellera. Sus materiales son arrastrados en sentido opuesto al sol, formando la característica cola del cometa.

Recientemente, el cometa 12P/Pons-Brooks sufrió una segunda explosión en menos de cuatro meses. También conocido como el Cometa Diablo, tiene un diámetro de 29,9 kilómetros, tres veces más grande que el Monte Everest. Es uno de los 20 cometas conocidos como “volcanes de hielo” o criovolcánico activo.

Se trata de un cometa tipo Halley, esto quiere decir que sus órbitas son más alargadas, su periodo orbital (tiempo que le toma recorrer su órbita) es más largo, en este caso, de 70 años, y tiene inclinaciones muy grandes.

El Cometa Diablo fue descubierto el 20 de julio de 1812 por el astrónomo Jean-Louis Pons en el Observatorio de Marsella, luego el 1 de agosto fue descrito por Alexis Bouvard, y el 30 de julio por Vincent Wisniewsky. Después, en los primeros pasos del cometa por el perihelio (punto más cercano de la órbita alrededor del sol), fue retomado el 24 de enero del año 1884 por William Robert Brooks. Por lo que el cometa recibió el nombre de los dos primeros observadores en ese momento, Jean-Louis Pons y William Robert Brooks.

Astrónomos sostienen que el cometa 12P/Pons-Brooks es responsable de la aparición de la lluvia de meteoros K-Dracónidas, que ocurre cada año durante el mes de diciembre, provocando dos meteoros por hora. También se ha vinculado con la lluvia de meteoros del mes de junio.

El pasado 5 de octubre, el Cometa Diablo tuvo una erupción, siendo la segunda en los últimos cuatro meses. La Asociación Astronómica Británica observó que este fenómeno se encontraba más iluminado que de costumbre, después de que hiciera erupción el pasado 20 de julio, después de 69 años sin haber presentado actividad.

Durante el período de los últimos cuatro meses, el cometa ha sufrido dos rupturas internas. Astrónomos calculan que ha liberado aproximadamente 10 mil millones de kilogramos de polvo y hielo. Las nubes han dado lugar a una apariencia peculiar, con una cabeza de unos 30 kilómetros de tamaño y "dos cuernos gigantes, de ahí su apodo de "el cometa diablo".

¿Cuándo podremos verlo?

Ve preparando el telescopio, que el próximo año, específicamente el 21 de abril de 2024, el Cometa Diablo pasará muy cerca de la tierra, por lo que podremos apreciarlo a simple vista en el cielo.

Afortunadamente, esto no es un motivo por el cual asustarse, pues no hay riesgo de que el Cometa Diablo choque contra la tierra, su distancia mínima estimada será de 232 millones de kilómetros. La última vez que se pudo observar fue el 29 de junio de 1954, hace 70 años y no podrá verse otra vez hasta el 2095, así que no te lo puedes perder.

En septiembre de 2023, los entusiastas de estos cuerpos celestes tuvieron la oportunidad de contemplar a C/2023 P1 Nishimura, un cometa de tonalidad verde.