¿Le hace daño a las embarazadas? Mitos sobre los eclipses

Este 14 de octubre en gran parte del continente americano podremos observar un eclipse solar anular, es bien sabido que estos fenómenos naturales son objeto de diferentes mitos y supersticiones, en especial en las comunidades originarias o en poblaciones con gran tradición, como lo es México.

Por esto aquí hay algunos de estos mitos que si bien han sido desmentidos en diversas ocasiones, siguen siendo parte de las tradiciones de los ciudadanos.

Este fenómeno astronómico ha sido objeto de creencias durante milenios, las civilizaciones antiguas se explicaban por medio de relatos y historias relacionadas con los dioses los impresionantes espectáculos, cuando el sol era "consumido" por la luna.

Le hace daño a las embazadas

Sin duda uno de los más famosos es que los eclipses impactan en los fetos durante el periodo de gestación, se dice que las mujeres embarazadas no pueden verlos pues causaría un daño al futuro bebé.

Este mito ha sido desmentido, el Consejo Nacional de Fomento Educativo informó dentro de una página de preguntas y respuestas que este mito no tiene ningún sustento científico, no hay pruebas que el fenómeno influya en la gestación.

Sin embargo los métodos de “prevención” tampoco son peligrosos, en México las mujeres embarazadas suelen colgarse un listón rojo alrededor del vientre y algunas le cuelgan una llave de cobre para “protegerse”.

Durante el eclipse te expones a rayos X

Esto no es cierto, por lo menos no más que lo normal, pues es verdad que las personas suelen exponerse más durante los eclipses es por el hecho de ver el fenómeno, pues ante la duración de estos suelen exponerse más de lo normal a los rayos del sol.

Quizás de este mito sale la creencia que te proteges del daño que puede provocar en los ojos usando una radiografía, pero no es real, la Nasa recomienda proteger tu piel con suficiente protector solar y con camisas de manga larga.

¡Te puede dejar ciego!

Aquí hay algo de “verdad” no es muy probable que te quedes ciego pero la luz del sol te puede ocasionar un daño importante en los ojos, igual que si observas el sol por tiempo prolongado, sin embargo por los reflejos humanos es poco probable que mires el eclipse por un tiempo suficientemente largo para provocar ceguera.

Igual la Nasa recomienda usar los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deberían cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, no es suficiente con las gafas de sol, hay filtros especiales para los telescopios, puedes usar cristal de soldador y artefactos de visualización indirecta.

Peligros reales

Además de la protección para la vista, hay peligros al conducir, pues muchos ciudadanos a bordo de sus vehículos en movimiento se distraen viendo el eclipse y pueden ocasionar un accidente, si quieres verlo detén tu auto.

Hay también peligros al aire libre, pues con la intención de no perderse ni un segundo la maravilla astronómica suelen pasar mucho tiempo bajo el sol, deshidratarse o insolarse por esto si lo vas a ver no olvides tomar agua y comer bien.

Si no tienes protección para verlo de forma personal puedes ver la transmisión en vivo de la Nasa aquí

¿A qué hora se verá en Chihuahua?

El eclipse da inicio a las 9:13 horas y terminará después de las 12:00 horas, su punto más alto, será 10:43 horas, en este momento será lo más que la luna se empalmará con el sol y lo más oscuro que se verá.

Recuerda que es un eclipse solar anular, es decir, que la luna no tapará por completo el sol, tampoco se va a oscurecer totalmente el día, además en Chihuahua sólo se verá a un 77% del esplendor que será el fenómeno, lo anterior según la Asociación Astronómica Del Valle De Toluca.