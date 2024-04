Disminución en utilidades mineras afectará a más de 3 mil negocios

Más de tres mil comercios de Parral se verán afectados con la disminución sobre el reparto de utilidades en el sector de la minería, según informó Miguel Maldonado, titular de Innovación y Desarrollo Económico, quien declaró que se tenían expectativas positivas para el incremento del dinero circulante, sin embargo, expuso que la volatilidad del mercado sobre los valores internacionales de los metales, así como la baja producción de esta actividad, generaron esta afectación, por lo que se deberá buscar incentivos de recuperación económica.

Miguel Ángel Maldonado Miranda comentó que la minería es el sector formal de la zona sur que más contribuye a la economía, así como al seguro social, al Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como el que más brinda utilidades.

“Ya que son empresas privadas por lo regular otorgan utilidades por encima de los 300 mil pesos, pero este año todas las mineras tienen afectaciones y se atribuye a la volatilidad del mercado sobre los valores que hay en el mundo, ese es uno de los factores, ha bajado el precio de los metales, número dos ha bajado la producción que han tenido las empresas mineras en la región”, dijo.

Recordó que el año pasado se generó un recorte masivo de personal en San Francisco del Oro, en donde se perdieron alrededor de 150 empleos derivado de los factores antes mencionados que ahora se están reflejando en la disminución de las utilidades.

“Lo que no se produjo en el 2023 de metal ahora se está viendo, vamos a tener una afectación en todas las empresas mineras con el reparto de utilidades, nosotros teníamos la expectativa de que este sector en reparto de utilidades iba a ser mucho mayor, por eso también habrá afectaciones económicas”, informó.

El entrevistado señaló que ahora habrá menor derrama económica por este factor que impactará la cantidad de dinero circulante que en otras ocasiones se presentaba, no solamente en la ciudad, sino en la región.

Este año no recibirán recursos por el ejercicio fiscal de 2023, únicamente se repartirán 2.6 millones de pesos del ejercicio fiscal 2022; por lo que serán montos de 500 pesos por trabajador.

Señaló que invitan a las empresas en general en Parral a que realicen el reparto de utilidades como es, por lo que si alguien requiere de asesoría para saber cuál es el monto que deben de dar, pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, en donde se tendrá el apoyo de un contador especializado para que los oriente.

“Cuando es una empresa de nueva creación no tiene obligación de hacer reparto de utilidades según el Código Fiscal, asimismo, cuando tiene menos de 300 mil de ganancia al año tampoco y en el caso de las mineras que están en etapa de exploración, no tienen obligación de dar este incentivo”, comentó.

Declaró que ante la disminución de las utilidades, aproximadamente 3 mil 158 comercios de la ciudad se verán afectados, ya que esta actividad aprovecha este incentivo incluso para establecer ofertas e incrementar sus ingresos.

“La actividad minera es un sector que se caracteriza por no estar endeudado como otros, tuvimos acceso con los sindicatos de diversas mineras y nos comentan que las utilidades las iban a destinar en compras en general”, expuso.

Reiteró que se presentarán grandes afectaciones porque no se dará el flujo de dinero que se presentaba año con año, ya que por lo regular en las fechas en que se reparten las utilidades hay un incremento en las ventas comerciales.

“Esas dinámicas tienen los mercados, lo que debemos de hacer como siempre he dicho es buscar incentivos de recuperación económica en donde sea una prioridad mantener el salario de los trabajadores, así como la actividad en los diferentes sectores, por ello siempre nos hemos enfocado a estar analizando la situación que enfrentan los empresarios para que con base en ello se puedan crear estrategias que permitan o mejoren la dinámica económica”, finalizó.

José Luis Soto, secretario general del Sindicato General del Sindicato de Trabajadores de Mineros de la Sección 11 en Santa Bárbara dio a conocer que Grupo México enfrenta dificultades financieras por la caída en los precios de los metales.

Este año se repartirán un total de 2 millones 666 mil pesos que corresponden al ejercicio fiscal de 2022 que quedó pendiente de repartirse el año pasado; esto, de acuerdo con lo declarado por el entrevistado.

En este sentido, se destaca que en otros años se han distribuido más de 100 millones de pesos, tomando en cuenta que los montos llegan hasta 30 mil pesos para cada trabajador de la empresa.

De acuerdo con lo resaltado por el representante, la situación internacional repercutió en las ganancias del centro minero local, lo que impactó en la fuerza laboral que opera en la empresa ubicada en el municipio minero.

Esperaban recibir utilidades, pero debido a los gastos de la empresa, no se lograron ganancias para repartir entre 3 mil 500 trabajadores que operan el centro minero que beneficia a la región sur del estado.

Declaró que al interior del sindicato integrado por mil 200 trabajadores de la empresa, existe preocupación por la situación financiera que generará el no poder acceder a los recursos que esperaban para este periodo.

Comentó que se les han mostrado documentos que avalan que la empresa no generó ganancias y al no haber ganancias las utilidades no se reparten entre la fuerza laboral que hace funcionar la unidad económica.

Nota: El Sol de Parral