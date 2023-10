Eclipse solar: por qué no debes combinar gafas solares y telescopio

El próximo sábado ocurrirá un fenómeno astronómico muy especial, el eclipse anular de sol, éste ocurre cuando la luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano desde la Tierra. Como la Luna se encuentra más lejos de la Tierra parece más pequeña y no bloquea la vista completa del Sol, cuando la Luna esté frente al Sol se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande, esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna.

Observar un eclipse solar es una experiencia memorable, pero si no lo haces adecuadamente puedes causarte un grave daño en los ojos, ya que mirar directamente al sol pude afectar la vista de manera permanente. Mirar directamente al sol, aún por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente y, en situaciones más extremas, causar pérdida total de la vista, (retinopatía solar).

Mirar directamente al sol, aún por un corto período de tiempo sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Foto: Cortesía | Dionisio Pardo

Si quieres disfrutar la experiencia de poder observar el eclipse del próximo 14 de octubre hay algunas consideraciones que deberías tomar en cuenta para proteger tus retinas, aquí te contamos.

¿Cómo proteger la vista al observar un eclipse solar?

Existe solo una forma segura de mirar directamente al sol, ya sea durante un eclipse o no: a través de filtros solares especiales para ese propósito, estos filtros solares se utilizan en los “anteojos para eclipses” o en visores solares manuales. Deben cumplir las normas mundiales altamente específicas conocidas como ISO 12312-2.

En este punto es necesario recalcar que los anteojos de sol comunes, aún los muy oscuros, o los filtros artesanales, hechos en el hogar no son seguros para mirar el sol.

Debes seguir al pie de la letra las recomendaciones para ver el eclipse sin riesgos para tus ojos. Foto: Cortesía | Dionisio Pardo

Otros cuidados necesarios antes de ver un eclipse solar

EL asesor científico, Dionisio Pardo, recomienda, según información de expertos en oftalmología revisar cuidadosamente los anteojos solares antes de usarlos. Ante cualquier rayón o deterioro, no los uses, además debes seguir cuidadosamente las instrucciones no permitas que los niños observen el fenómeno astronómico sin supervisión, al contrario ayúdalos para que usen de forma segura los visores solares manuales y los anteojos para eclipse solar.

Antes de observar al sol brillante debes detenerte para cubrirte los ojos con el filtro visor solar, después de mirar al sol, debes voltearte en dirección opuesta y retirarte el filtro.

El único momento en el que es posible mirar el sol sin el filtro solar es durante el eclipse total, pero en este caso es imposible ya que será un eclipse anular. Nunca debes ver al sol no eclipsado o parcialmente eclipsado por medio de una cámara, telescopio, binoculares u otros dispositivos similares sin filtro pues los intensos rayos solares que pasan por estos dispositivos podrán dañar tanto el filtro solar como sus ojos.

Consulta a un astrónomo experto si deseas usar un filtro solar especial con una cámara, un telescopio, binóculos u otro dispositivo óptico.

Recuerda que un eclipse solar no trata sólo de presenciar un momento único, sino hacerlo con responsabilidad utilizando los filtros necesarios para no dañar tu retina.

