Trabajadores de CFE extorsionan a productores con cortar servicio: Agrodinámica Nacional

Hasta 700 productores agrícolas de la región sur sufren de presuntas extorsiones por parte del personal de la CFE, que amenaza con cortar el servicio si no reciben “sobornos” de parte de los productores; esto, de acuerdo con Arturo Rentería Duarte, líder de Agrodinámica Nacional en la zona, quien señaló que hay un acuerdo para que mientras se desarrollen mesas de trabajo, no se realicen cortes, sin embargo, los trabajadores de la paraestatal no lo han respetado y solicitan el "moche" por la energía eléctrica.

Arturo Rentería Duarte, representante de Agrodinámica Nacional en la región sur del estado informó que durante las últimas mesas de trabajo entre los agricultores y el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), los agricultores expusieron ser víctimas de presuntas extorsiones, ya que el personal de la paraestatal amenazó con suspender el servicio si no se recibe un monto económico.

El representante de Agrodinámica Nacional aseguró que existe un acuerdo que suspende los cortes de energía eléctrica durante la realización de las mesas de trabajo entre los sectores agrícolas y los representantes del Gobierno Federal.

Sin embargo, este pacto no ha sido respetado por la fuerza laboral que opera en la región, ya que según lo declarado por Rentería Duarte, están solicitando cuotas económicas para no suspender el servicio.

Cabe señalar que en el estado de Chihuahua existe un adeudo de 7 mil 108 millones de pesos, a pesar de ello, existe un acuerdo para que el servicio no sea suspendido con el fin de garantizar los cultivos.

El entrevistado explicó que existe un acuerdo entre los representantes de la CFE y los agricultores para que se detuvieran los cortes del servicio, sin embargo, Rentería Duarte aseguró que en las mesas de trabajo se ha reconocido que la fuerza laboral de la CFE tiene intereses con el problema de las tomas clandestinas y pozos que operan fuera de la regularidad.

En la región sur se estima que son mil 300 productores de los cuales 700 tienen adeudo con la CFE y los vuelve foco de extorsiones del personal; esto, de acuerdo con la información expuesta por el entrevistado.

Según lo resaltado por Rentería Duarte, esta realidad retrasará los acuerdos entre ambas partes, ya que manifiesta que los agricultores continúan siendo foco de afectaciones a pesar de que se llegaron a acuerdos.

Se consideró que la manera en la que se está abordando el conflicto con el adeudo y los cortes del servicio eléctrico, no está dando resultados en la población sigue viéndose afectada para sacar su cosecha.

