¿Dónde podrás ver el eclipse solar en Chihuahua? Ya organizan eventos en la capital

Este 14 de octubre se podrá ver desde gran parte del continente americano el eclipse solar anular, un fenómeno natural impresionante que por unos segundos causará el oscurecimiento parcial de la luz del día, aunque este se puede ver desde casi cualquier punto de Chihuahua, en la capital ya se organizan eventos para disfrutarlo con un grupo de personas.

Como lo ha anunciado la Nasa, este eclipse será parcial, es decir, que no se oscurecerá por completo, pero aun así es un espectáculo espacial único y que vale la pena disfrutar.

Por medio de Facebook, la Liga Astronómica Chihuahua anunció una reunión para ver juntos el eclipse, este será obviamente el día sábado 14 de septiembre, y se comenzarán a reunir desde las 9:00 am en el Kiosco del Parque El Palomar.

Lo anterior pues el eclipse da inicio a las 9:13 horas y terminará después de las 12:00 horas, su punto más alto, será 10:43 horas, en este momento será lo más que la luna se empalmará con el sol y lo más oscuro que se verá.

Para el evento de la Liga Astronómica Chihuahua y hay más de 600 personas respondientes, que se darán cita en El Palomar para presenciar el hermoso espectáculo astronómico. Si quieres asistir no necesitas más que presentarte pero si quieres ver directamente el evento en Facebook da clic aquí.

¿Cómo se verá el eclipse desde Chihuahua?

El Eclipse solar anular es cuando la tierra, la luna y el sol se alinean pero nuestro satélite natural se encuentra en una de las fases más alejadas del planeta por lo que no se oscurece por completo pues no alcanza “tapar” toda la luz del sol.

Por esto, se le llama un eclipse parcial, en Chihuahua este se verá en un 77.2%, según la Asociación Astronómica Del Valle De Toluca, lo que significa que será visible a simple vista, por lo que ha emocionado a la comunidad científica y a la ciudadanía en general.

Pero debes recordar que es importante que no lo veas de forma directa, pues esta luz podría generar quemaduras y daños graves a tus ojos, el único eclipse que se puede ver de forma directa es el total, pero sólo cuando está en su fase más alta.

Por esto, la Liga Astronómica Chihuahua llamó a la prevención y ha publicado desde advertencias hasta tutoriales para hacer tus propios aparatos de para ver el eclipse seguro.

Recuerda que no es suficiente con las gafas de sol comunes pues no son tan oscuras como deberían ser para cuidarte, no uses tampoco “aparatos” como espejos, discos, radiografías.

Lo único seguro son las gafas especiales para la luz del sol, cristal de soldador, telescopios con película solar, y artefactos de protección óptica.

