Manchas solares: Qué efecto pueden provocar en la Tierra estas zonas oscuras del sol

Científicos han reportado una mancha solar a la que nombraron AR3310, la cual es cuatro veces más grande que la Tierra. Estas manchas que aparecen en la superficie del sol de manera aleatoria y cuando son de un tamaño considerable, pueden causar grandes efectos en la tierra.

El tamaño de las manchas solares puede ser variado. Algunas son tan diminutas que resultan apenas perceptibles, mientras que otras pueden alcanzar un tamaño varias veces superior al de la Tierra, tal es el caso de AR3310, cuyas dimensiones son cuatro veces mayores a las de nuestro planeta. Conoce cuáles serían sus efectos.

El sol no es una superficie sólida como la tierra, sino que se trata de una esfera de gas caliente y carga eléctrica. En su núcleo la temperatura alcanza miles de grados y dentro se genera una fusión nuclear.

La superficie, llamada fotosfera, emite todo el calor que llega a la tierra en forma de luz solar. En la fotosfera a veces aparecen imperfecciones durante el ciclo solar, que se presenta cada 11 años, conocidas como manchas solares.

Las manchas solares, según la NASA, son áreas en la superficie del sol que se ven más oscuras, ya que son más frías que otras partes, además de que tienen un campo magnético más intenso, que es el que provoca que el calor que hay dentro del sol, no llegue a la fotosfera.

Las manchas solares pueden rondar los 10.000 kilómetros de diámetro y aparecen y desaparecen de manera aleatoria, pero su vida media es de 1 a 100 días. Tienen dos partes: la zona más oscura, a la que se le llama umbra y otra menos oscura, la penumbra. Su diferencia se debe a la temperatura.

Cuando alcanzan un tamaño considerablemente grande, pueden tener efectos en la tierra.

La NASA y otros científicos han informado sobre una mancha solar que tiene cuatro veces el tamaño de la tierra. La mancha solar fue nombrada AR3310.

Impactos en la salud: podría aumentar la exposición a la radiación en altitudes elevadas, como lo son en vuelos comerciales, lo que traería problemas a la salud a largo plazo.

Interferencias electromagnéticas: la presencia de una mancha solar de gran tamaño tiene el potencial de desencadenar tormentas solares que pueden tener varios efectos en el campo magnético de la Tierra.

Radiación y tormentas solares: la cantidad de radiación aumentaría considerablemente, emitiendo llamaradas solares intensas, llamadas también tormentas solares. Las partículas cargadas y la radiación podrían dirigirse hacía la tierra.

Daños en los satélites y sistemas de comunicación: la radiación y partículas de una mancha solar causarían daños en los satélites que orbitan en la tierra y afectar a las telecomunicaciones y transmisión de los datos.

Auroras boreal y austral: las partículas desviadas hacia los polos de la tierra pueden generar las auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el hemisferio sur.