¡Como los bebés! Michi le tiene miedo a las vacunas y llora cuando lo inyectan

Las vacunas son el gran pavor de muchos pequeños, quienes suelen romper en llanto nada más al ver una jeringa, pero quién iba a imaginar que nuestros amigos de cuatro patas comparten este miedo con los seres humanos. Así queda demostrado con este tierno minino, que de seguro te va a robar el corazón.

Sin lugar a dudas, TikTok se ha convertido en una de las más importantes redes sociales del momento, ofreciendo una gran variedad de contenido a los usuarios. Debido a ello, los internautas suelen durar horas viendo toda clase de videos, desde los más populares como tutoriales y recetas de comida, hasta aquellos que logran sacarnos una sonrisa.

Las inyecciones son motivo de fobia para muchas personas, sobre todo para los niños. Foto: Pixabay

El comportamiento animal suele ser de los temas favoritos entre la audiencia, donde miles aprovechan para compartir videos teniendo a sus mascotas como protagonistas; no obstante, no todo es diversión, también hay algunos animalitos desdichados que nos causan ternura, ejemplo de ello es un gato que llora como bebé, en el momento de ser vacunado.

El michi que llora como bebé

Fue por medio de TikTok que la historia de este pobre gatito se volvió viral, se trata de un michi que acude al veterinario para ser vacunado. Todo parece ir bien cuando el doctor sostiene al animalito para inyectarle el medicamento, cuando algo inesperado sucede.

El video inicia en el momento que la aguja sale del cuerpo del peludito, no obstante, el tierno felino asustado empieza a llorar, lo más curioso es que sus chillidos recuerdan demasiado a los de un bebé humano, incluso parece hablar para decir "Me duele". Lo cual llamó la atención de su dueña, quien no dudó en dar a conocer la historia.

@hanna16_8 #gatito #mono ♬ sonido original - 💗

Miles de usuarios enternecidos reaccionaron ante el video, con comentarios como; “Mami, me lele”, “Le duele dice”, “Ay no, pobechito bb”.

Mientras tanto, el veterinario trata de calmar a la mascota diciéndole; “Ay ya, ya bebecito”, como si fuera un niño, ¡Solo faltó que le dieran una paleta al gatito!

Hasta el momento el video se ha vuelto tan popular que ha sido reproducido más de 20 millones de veces y suma más de 4 millones de "me gusta".

