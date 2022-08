“Creo que mi conductor de Uber era un extraterrestre”: joven narra una inusual experiencia

“Creo que mi conductor de Uber era un extraterrestre y voy a explicar por qué”, así comienza el relato de una joven que tuvo una extraña experiencia, la cual se volvió viral, ¿era un alíen?

La historia la compartió en la plataforma de TikTok la usuaria @gordoilustra, donde comienza señalando que tomó uno de estos servicios de taxi en el que solicitó dos paradas, de la casa de su roomie a casa de sus padres, y de ahí a su casa, en el trayecto aprovechó para recoger a su gata. Ahí fue cuando todo comenzó a ponerse raro.

“Cuando le cuento que mi primera parada es para recoger a mi gato, el conductor afirma que los gatos no tienen espíritu local. Yo le pregunto a qué se refiere y me cuenta que él leyó que los gatos tienen su espíritu en otra dimensión porque odian ver cosas que nosotros no; y yo asumí que había sido un libro o que había leído o algo así”, contó la joven.

Señaló que, hasta este punto, le pareció una conversación interesante. Cuando ya tiene a su gata, el conductor pone su mano sobre la caja transportadora y se presenta diciéndole su nombre a la mascota. Entonces el hombre comienza a contarle parte de su vida.

“Yo aparecí en el mundo a los ocho años, antes de eso no tengo un solo recuerdo, no sabía quién era ni de dónde venía. Solo aparecí a los ocho años, perdido en el mundo”, le contó el hombre.

Y le dijo que tiempo después creció y se encontró con un hombre que le enseñó que “uno viene al mundo no a buscar un lugar para dormir sino para descansar”.

La chica se desconcertó, pero el hombre continuó con su historia donde le dijo que incluso fue indigente. "Trate de aferrarse a esos lugares donde usted logra descansar, las cosas son necesarias pero son ellas las que necesitan de usted, no al contrario”, concluyó el hombre.

Aunque en algún momento ella pensó que el hombre intentaría hacerle algún daño, se dio cuenta que estaba frente a su casa y que ella y su gata estaban muy tranquilas.

La chica le agradeció al hombre por contarle su historia. “Eran palabras que necesitaba”, dijo ella. “Solo se le habla la verdad a quien está dispuesto a escucharla”, fue la respuesta del hombre, y así concluyó la extraña experiencia con un conductor de Uber que relató una joven, quien comentó que posiblemente era un extraterrestre y se volvió viral.

