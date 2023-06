Cuál es la historia del Santo Niño de Atocha, el apóstol de cientos de familias chihuahuenses

En todo el mundo, hay aproximadamente 8 mil millones de personas, de las cuales, mil 359 millones de ellas pertenecen a la religión católica, donde además de creer en Dios, también creen en la virgen y otros santos que hacen milagros, ayudan y cuidan o protegen a las personas que les rezan.

México es uno de los países donde hay mayor cantidad de personas católicas, por ello, es muy usual que en las iglesias de esta religión haya diversas imágenes o esculturas para hacerle oración a algún santo en el que creamos. Uno de los más comunes, que se encuentra en casi todas las iglesias, es el Santo Niño de Atocha, de quien seguro has escuchado hablar, pues tiene una historia muy peculiar.

En Chihuahua es uno de los santos más venerados porque se dice que protege a las familias y los ayuda a guiarse por el buen camino. Además, el Santo Niño de Atocha, también es protector de quienes se dedican a la minería.

¿Cómo es físicamente la imagen del Santo Niño de Atocha?

Si no eres religioso o no estás tan metido en ella, seguramente más de una vez has escuchado el nombre del Santo Niño de Atocha, o quizá inclusive lo has visto en alguna iglesia o templo religioso pero no lo ubicas.

Bueno, para ayudarte a que sepas quien es, podemos decirte que este santo se representa como un niño vestido de peregrino, porta un sombrero, una capa y un bastón. Además trae consigo algunas espigas de trigo en su mano izquierda y una canasta en su mano derecha.

Foto: Archivo | OEM

Aunque en algunas imágenes, el Santo Niño de Atocha, puede tener un bastón en la mano y la canasta llena con espigas de trigo. Este santo, que aparece en las imágenes religiosas sentado, de igual forma trae en sus ropas una concha de vieira y lleva puestas sandalias.

¿Cuál es la historia del Santo Niño de Atocha?

El Santo Niño de Atocha aparece en imágenes religiosas, tanto de forma individual (como te mencionamos anteriormente) como con la Virgen. Y de hecho es de esta última de donde viene su historia.

Se dice que hace cientos de años, cuando los musulmanes estaban invadiendo España, en la ciudad de Atocha encarcelaban a las personas que tuvieran creencias religiosas distintas a las suyas y no les permitían visitas de familiares, ni amigos adultos, sólo dejaban entrar a niños pequeños.

Las esposas de los hombres encarcelados, rezaban para que sus maridos se salvaran y un día sin esperarlo, apareció un niño que les llevaba de comer a los prisioneros, sin embargo, a todos les sorprendía que los alimentos que él llevaba, parecían no tener fin.

Las acciones del pequeño comenzaron a ganar fama, por lo que las personas del lugar empezaron a creer mucho en él, y a llamarlo el Santo Niño de Atocha pues comentaban que sus acciones eran como milagros, debido a ello, cuando los españoles y los musulmanes llegaron a América, trajeron consigo esas creencias que se fueron esparciendo entre los locales, éstas se fueron reforzando con otros milagros que ocurrieron más adelante.

Foto: Basílica | Nuestra Señora de Atocha

Milagros del Santo Niño de Atocha en México

Se cree que hace muchos años, el Santo Niño de Atocha se apareció en México, de hecho esta historia es sumamente famosa, sobre todo en Fresnillo, Zacatecas, que es donde tiene su origen.

Fue en ese lugar, donde algunos mineros vieron a una mula con una caja grande y pesada de madera, por lo que se la quitaron para que pudiera descansar, sin embargo, al hacerlo, la mula salió corriendo y los mineros abrieron la caja para saber qué había en su interior y dentro encontraron una medalla de plata de Jesús crucificado llamado “Corpus”.

Los mineros contaron la historia en el pueblo y debido a ello se construyó la iglesia de San Agustín, justo en el lugar del hallazgo, para que fuera ahí donde albergaran la imagen de la virgen de la ciudad de Atocha que había sido traída desde España.

Durante las excavaciones para la construcción de la iglesia descubrieron yacimientos de plata, por lo que fue utilizado como una gran oportunidad para que ese pueblo minero pudiera trabajar en la explotación del mineral.

Mientras se encontraban sacando la plata hubo un derrumbe que dejó atrapados a los mineros que ahí trabajaban. Las esposas de los sujetos rezaban desesperadas a la Virgen de Atocha para que por favor sacara a sus maridos de ahí, al hacerlo, se dieron cuenta que el pequeño que aparecía con ella en la imagen ya no se encontraba, lo que dejó impactados a todos.

La sorpresa más grande llegó después, pues los mineros atrapados fueron rescatados y al salir, contaron que mientras estaban bajo tierra, un pequeño les llevaba agua y comida para que pudieran mantenerse fuertes y con vida.

Es por lo anterior que se dice que el Santo Niño de Atocha hizo un milagro y desde ese entonces es que se considera a este santo como el protector de quienes se dedican a la minería, por lo que es venerado en pueblos cuya actividad económica principal es esta.