¡De admirarse! Pareja muestra en TikTok cómo se mudó de Puebla a Chihuahua con sus 8 mascotas

Mudarse a una nueva ciudad y empezar desde cero suele ser bastante pesado, no sólo por la mudanza en sí, sino también porque te alejas de todos los lugares que eran familiares para ti, y sobre todo de tus seres queridos, ya sean tus papás, tus hermanos, tíos, primos, e incluso tus mascotas.

Estas últimas suelen ser las que más sufren al momento de las mudanzas, puesto que es muy frecuente que, debido a los altos costos del traslado y todos los requisitos que se piden para transportarlos en aviones, los dueños se vayan a otra ciudad o estado y dejen a sus mascotas encargados con alguien y sólo van a verlos algunas veces al año.

Sin embargo, una pareja subió un video a TikTok donde muestra cómo hizo para mudarse desde una ciudad del centro del país hasta Chihuahua con todo y sus siete gatos y un perrito, demostrando así que aunque sea una tarea difícil llevar a tus mascotas contigo, no es algo imposible cuando realmente se quiere.

Pareja muestra cómo fue mudarse desde Puebla hasta Chihuahua con sus ocho mascotas

Por medio de la cuenta de TikTok de Hani Salazar, cuyo nombre de usuario es @gatospastrana, se compartió una publicación con fotos de cómo una pareja logró mudarse desde puebla a Chihuahua con todo y sus siete gatos y un perrito. Esta se volvió sumamente viral, pues de hecho a la fecha tiene más de 224 mil visualizaciones, 28 mil 300 reacciones y casi 4 mil comentarios de personas que tuvieron vivencias similares.

Foto: TikTok @gatospastrana

Al principio aparece una foto de la ciudad de Chihuahua con la leyenda “Hace tres meses nos mudamos de ciudad con nuestros 7 gatos y 1 perrito, de Puebla hasta la ciudad de Chihuahua”, posteriormente muestra fotos de sus mascotas y explica que antes de emprender el viaje estudiaron mucho la ruta que tomarían puesto que “viajar por tierra en México es peligroso”.

Posteriormente muestra las transportadoras que compraron para que sus animalitos fueran lo más cómodos posible, además, explica que también les llevó algunos juguetes para que pudieran relajarse en las paradas que harían en un viaje que en total duró tres días.

Más adelante, Hani relata que el GPS los llevó por una carretera peligrosa de Zacatecas, donde perdieron señal temporalmente, sin embargo, no les pasó nada. De igual forma, enseña algunas fotos de los paisajes que vio en el camino, los cuales son totalmente hermosos.

Después, muestra algunas fotos de sus gatitos, los cuales tuvieron la oportunidad de descansar en un Airbnb que era pet friendly. Luego de pasar una noche en ese lugar, siguieron con su camino y por fin llegaron a Chihuahua, donde ahora sería su nuevo hogar, por lo que la joven relata que se tuvo que encerrar con sus mascotas en el baño mientras llegaba la mudanza.

Foto: TikTok @gatospastrana

Una vez que llegaron sus cosas desde Puebla, Hani dejó salir a los gatitos y al perrito de sus transportadoras, mostrando que estaban totalmente sanos y felices, además de que se tomaron un tiempo para explorar el hogar donde ahora vivirían. Pese a que llegaron durante el invierno y hacía mucho frío, la joven les puso un pequeño calentón y los tapó con cobijas para que se sintieran cómodos.

Por último la chica muestra fotos de cada una de sus mascotas, que llevan por nombre: Oliver, Jimmy, Tina, Cora, Henry, Mila y Rita, sin embargo, cuenta que en la casa encontraron a un gatito, por lo que optaron por adoptarlo y le pusieron como nombre Petry, quien también está muy feliz y cuidado por su nueva familia.

Usuarios con experiencias similares llenan de comentarios la publicación de TikTok

Debido a que la pareja protagonista de esta publicación, demostró que cuando realmente amas a tus mascotas, puedes llevarlas contigo a donde sea necesario, recibieron muchísimos comentarios de apoyo y admiración, al tiempo que varios internautas contaron experiencias similares que vivieron cuando se mudaron de ciudad, e incluso algunos comentaron que si no conocían a nadie en Chihuahua, podían ser amigos.

Foto: TikTok @gatospastrana

Entre los principales comentarios se encuentran: “Yo me salí de la CDMX hace dos años, pero me fui con mis 39 gatitos, una perrita y una tortuga, nadie se quedó atrás”, “Y pensar que hay gente que se cambia de colonia y los abandona, gracias por ser una familia responsable”, “Próximamente haremos un viaje así de largo, pero yo me llevo a 11 gatos y 2 perros, al infinito y más allá con mis peludos”.

Asimismo hubo otros como, “Mi novio y yo nos mudamos desde Guanajuato a Chihuahua, todavía no tengo amigas, pero si quieres podemos serlo”, “Yo me mudaré de la CDMX a Puebla, llevo 30 gatitos, aún tengo mucho miedo”, “Yo me mudé hace un año, la distancia era de dos horas, pero en mi carro llevaba dos gatos, cinco perros, una paloma, mis patas y gallinas, y todos llegaron sanos y salvos, nunca los dejaría”, entre muchos otros más del mismo tipo.