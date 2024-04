¿Quedó pa’l Tik Tok? Espinoza Paz revela cómo escribió "La Mushasha Chula" de Chihuahua

No cabe duda que Chihuahua está de moda, el norte de México en general, el estilo de vestir, la música y la forma en la que se expresan las personas de esta región del país son cosas que han marcado las nuevas tendencias de la música.

La llamada “norteñización del mundo” ha sido una completa ola de nuevas tendencias, desde creadores nuevos como Grupo Frontera, hasta el resurgimiento de artistas con trayectoria como Espinoza Paz, que han logrado hacerse virales, en términos de la nueva era.

Hace ya más de un año, Espinoza Paz, quién es todo un gran artista del género consolidado, ha regresado al ojo público, como si nunca se hubiera ido, pues luego de una era marcada por el reggaetón los jóvenes, voltean a ver los corridos y la banda como uno de los más escuchados.

El cantautor participó en una emisión del podcast Experiencia Regia, del creador de contenido apodado “La Mole”, donde compartió sus secretos para crear éxitos musicales, pues es destacado por sus letras, que no sólo canta él, sino que ha compuesto además para otros grandes cantantes.

Uno de estos éxitos que más ha llamado la atención en el último año es la canción llamada “La Mushasha Chula” de su autoría, que hace referencia y mención al estado grande, con el acento característico y palabras muy chihuahuenses.

Detalla que la canción salió a raíz de un joven chihuahuense que cantó con él y fue “adoptado” por el cantautor, a quién describió como un joven con mucho talento y muy valiente.

Al escucharlo hablar con el hermoso acento chihuahuense, se le ocurrió que sería buena idea que él escribiera una canción inspirado en las palabras que decía y cargándola con la “SH” que identifica a los habitantes de la región.

“Como que no me entendio la idea” comentó, por lo que él mismo escribió la canción “le voy poniendo a la brava las palabras que recordaba”. Esta canción salió en el álbum “Las Compuse Para Ti”, en 2018, pero no fue hasta el 2023 que pegó con todo en TikTok y de ahí en todas las plataformas.

“La gente fue la que hizo esa canción, no me queda más que agradecimiento” relató Espinoza Paz, pues relata que aunque en sus años de carrera siempre ha tenido hits virales, un tiempo pegó más en Colombia que en México, y esta canción significó su vuelta a las tendencias en su país.

Por su parte, sobre “La Mushasha Chula” el creador La Mole comentó que pensó que estaba hecha justamente para que pegará con las tendencias, pues parecía haber surgido durante esta era en que las canciones norteñas despegaron, pero no fue casi una casualidad como dijo Espinoza Paz “Quedó pa’l TikTok”.

El video oficial de “La Mushasha Chula” no salió sino hasta hace apenas un año, en este salen tomas en la capital del estado, en especial en el Centro, pues se puede ver la Catedral, en Ángel de la Independencia y hasta un hombre rarámuri tocando el violín. El video cuenta con más de 20 millones de visualizaciones en YouTube.

Si deseas ver este podcast, visita el canal del creador de contenido, lo encuentras como LAMOLE CHIDA en Youtube, y en especial el video con Espinoza Paz esta como “Así se componen LOS ÉXITOS musicales | Espinoza Paz | Experiencia Regia”.

La Mole cuenta con más de 800 mil suscriptores en YouTube y participa en algunos proyectos junto con el comediante Franco Escamilla, del cual es amigo cercano, además de tener diferentes participaciones con el polémico Adrián Marcelo.