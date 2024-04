¿Omar Chaparro, en la próxima edición de la Casa de los Famosos?

Los realitys show es un proyecto que por lo general les ha funcionado a las cadenas de televisión, un ejemplo de ello es “La Casa de los Famosos México” quien ya se encuentra preparando su siguiente edición y se rumora en internet específicamente en X (Twitter), que los siguientes participantes podrían ser: Omar Chaparro, Paola Suárez, Eduardo Derbez, Violeta Isfel, Karime Pinter, Eduardo Capetillo, Ninel Conde, Agus Fernández, y Karina Torres hasta el momento.

Sin duda, en este tipo de programas sale a relucir el escándalo, amoríos, deseos, peleas, intrigas, morbo, ansiedad, traición, risas, y mucho más entre todos los participantes quienes estarán saliendo uno a uno a hasta que el ganador o ganadora triunfe sobre sus compañeros y obtenga algunos premios por llegar a la final, entre ellos un estímulo económico.

Cada uno de los nombres anteriores tienen su historia, y cuentan con miles de seguidores uno de ellos por supuesto es el chihuahuense Omar Chaparro, quien ya tiene experiencia en este tipo de eventos al haber participado en el 2003 en Big Brother VIP donde resultó ganador, así que el polifacético actor y comediante estará apoyado por sus fieles fans.

Otra de las personalidades que también es muy querida tanto en las redes sociales como en el mundo del espectáculo es Eduardo Derbez, quien con su estilo único hace reír a través de sus videos o programas en los que se ha presentado, no se diga su forma de bailar, que aunque no tiene el ritmo para hacerlo, eso no le impide el hacer su esfuerzo por sacar algunos pases de baile.

En los videoclips ha recibido miles de likes y comentarios, por supuesto unos para decirle que no tiene gracia, pero que les alegra el día por aventarse y no tener miedo al qué dirán; otros de igual manera han dicho que la serie donde participa con su padre y sus hermanos no sería nada sin él, ya que le pone el toque de humor que necesitan los capítulos, indican sus fans.

Claro está que los nombres de Paola Suárez y Karina Torres son los que han llamado más la atención y donde sus seguidores de la comunidad LGBTQ+ esperan verlas juntas en este reality show que, indican, será una sensación ya que la espontaneidad de cada una de ellas ante cualquier situación, sus respuestas son acertadas y cómicas.

Misma habilidad que tiene su amiga Wendy Guevara quien fue la ganadora de la edición pasada y conquistó millones de seguidores a través de este show que se transmitió a nivel internacional y donde su fama traspasó fronteras y es conocida hoy en día y muchas naciones, un ejemplo de ello es ahora que se encuentra en París, donde es reconocida en las calles y le piden su autógrafo.

Cabe recalcar que son sólo algunos de los nombres que circulan por internet los que tal vez participarán en la siguiente edición, por lo cual la lista puede cambiar, y se irá incrementando conforme se vaya acercando el inicio del programa, ¿a ti a quién te gustaría ver?