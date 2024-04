Me da mucho orgullo que me hayan invitado: Wendy Guevara en Parral

“Me da mucho orgullo que Parral me haya tomado en cuenta”, expresó en exclusiva Wendy Guevara, quien manifestó que las chicas de la comunidad trans demuestran poder avanzar en la sociedad, ya que esto marca un avance más en materia de inclusión.

La influencer, artista y cantante Wendy Guevara señaló que los parralenses la han abrazado durante su estadía en esta ciudad, llevándole comida, regalos y hasta dulces típicos, por lo que dijo que se encuentra muy agradecida con todos y todas.

Agregó que se siente muy agradecida con el Gobierno de Parral por haberla invitado, destacando que esto marca un importante avance en materia de inclusión para la ciudad denominada como “La Capital del Mundo.

“Estoy muy orgullosa y muy agradecida, me da mucho orgullo que una ciudad como Parral me hayan tomado en cuenta para venir (…) me encanta que hayan volteado a ver que la comunidad trans está visible”, dijo.

Wendy Guevara manifestó que es la primera mujer trans que llega al Carnaval que organiza este municipio, por lo que destacó que es un orgullo representar así a la comunidad LGBT+

Determinó que Parral tiene un considerable avance en materia de inclusión, y que pese a la población conservadora que ve estos temas como tabú, la comunidad trans y gay son personas iguales que el resto, trabajadoras e iguales.

Con un impactante vestido alusivo al Carnaval, Wendy Guevara asistió este jueves al desfile de candidatas a reina del Carnaval que organizan en el marco del festival San José 2024 siendo la invitada especial.

Por último, expresó que Parral es muy cálido al igual que su gente por lo que añadió que es muy grato encontrarse en estas tierras y que por ende, agradeció a quienes le hicieron cumplidos y le entregaron regalos.