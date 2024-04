Tributo a bandas emo en Chihuahua: Dónde será el show "Noche Triste" y cuánto cuestan los boletos

¿Fuiste emo? Si es así, esto te interesa, pues en Chihuahua habrá un evento en el que la banda Colorviento hará tributo a agrupaciones icónicas de la época, que tocaban ese estilo de música por ahí de los 2000-2010, cuando esta tribu urbana estaba en su máximo esplendor.

Si naciste entre finales de los 80s y mediados de los 90s seguramente llegaste a escuchar de los emos o quizás incluso hasta eras parte de ellos, quienes vestían ropa entallada en colores oscuros como negro, fucsia y morado, además de que se peinaban de una forma muy peculiar y distintiva, con calaveras, cuadros y cadenas, y escuchaban cierto tipo de música.

Para recordar aquellas épocas doradas de nuestra juventud, se realizará un evento llamado Noche Triste, donde se hará un tributo a bandas como PXNDX, Linkin Park, Simple Plan, Paramore, entre otras, así que si quieres ponerte nostálgico y cantar a todo pulmón estas icónicas rolitas, acá te damos más detalles del show.

Noche triste: ¿Cuándo será el tributo a bandas emo en Chihuahua y cuánto cuestan los boletos?

Esta semana llegará a nuestro estado el show de "Noche Triste", en el cual, como te mencionamos anteriormente, podrás escuchar canciones icónicas de agrupaciones emo; éste se realizará el viernes 5 de abril en Ciudad Juárez y el sábado 6 del mismo mes (es decir, al día siguiente) en Chihuahua.

En la ciudad fronteriza el evento se llevará a cabo en el bar Anexo Centenario, el cual está muy cerca del centro y del Monumento a Benito Juárez, mientras que en Chihuahua capital, se realizará en el bar y foro cultural Don Burro, que está sobre la avenida Universidad, a menos de cinco minutos caminando de la Glorieta de Pancho Villa.

Para poder entrar necesitas adquirir tus boletos, sin embargo, tienen precios bastante accesibles por lo que no tienes que preocuparte por hacer un gran gasto. Si quieres comprarlos para la fecha de Juárez puedes hacerlo por medio de su número de WhatsApp que es 81 3609 2641, donde cuestan 250 pesos, mientras que si quieres accesos para Chihuahua, puedes comprarlos en la plataforma de Don Boletón, donde tienen un costo de 235 pesos por persona (más cargos por servicio).

¿A qué bandas se les hará tributo en el show "Noche Triste"?

En el evento podrás disfrutar de bandas como My Chemical Romance, PXNDX, Bring Me The Horizon, Pierce The Veil, Green Day, Linkin Park, Avril Lavigne, Panic! At The Disco, Fall Out Boy, Killswitch Engage, Paramore, Blink-182, AFI, Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine, y Simple Plan.

Asimismo, también se hará tributo a Sum 41, System Of a Down, Thirty Seconds To Mars, Allison, The All-American Rejects, A Day To Remember, Papa Roach, División Minúscula, INSITE, Limp Bizkit, Hoobastank, entre otros.

Foto: Facebook @Noche Triste

En varios de sus shows, la agrupación Colorviento lleva algunos invitados sorpresa, por lo que muy probablemente en las presentaciones que tendrán en el estado, también lo harán. En sus redes sociales aparecen varios comentarios de personas que han asistido con anterioridad a sus conciertos y aseguran que son geniales y que básicamente traen sello de garantía.

Así que ya sabes, si te gusta este tipo de música y quieres recordar tus mejores años de cuando ibas en la secundaria o en la prepa, no puedes perderte este show lleno de nostalgia y excelentes rolitas que te mantendrán cantando todo el tiempo.