Presenta ¡Ah Chihuahua! su videoclip “Chihuahuense chingón” del cantautor "SanJuán"

La Secretaría de Turismo a través de la dependencia ¡Ah Chihuahua!, llevó a cabo el estreno y presentación del videoclip “Chihuahuense chingón” del cantautor “SanJuan” para los medios de comunicación, el cual se realizó en el viñedo El Molino Don Tomás, producción que también se encuentra ya disponible en la plataforma de YouTube del artista, y del cual habló sobre este nuevo trabajo que se grabó totalmente en diversas ciudades del Estado Grande.

“En este video también participaron mucha gente chingona como: Gricel Ortiz, Nora González, Rafa Balderrama, Julián Rodríguez, Diego Valles, Héctor Gallegos, Redok, Arturo “Un mexicano por el mundo”, Reina Castro, Guillermo Acosta, Héctor “Virito” Hernández, Saúl Torres, Andrés Castillo, José Luis Arroyos, Elías Ramos, entre otros; en la dirección y director de fotografía estuvo Luis Romero; asistente de cámara Allan García y quiero dar un agradecimiento especial a Barba Rosas y Caudillos de Chihuahua.

“También quiero agradecer a mis padres ya que desde el día uno han sido un apoyo incondicional y absoluto, a Reyli Barba, al fideicomiso ¡Ah Chihuahua! por apoyar y por creer en el talento que hay en la entidad, gracias a cada una de las personas que estuvieron involucradas en este proyecto y que hoy es una realidad.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

“Esta canción se titula "Chihuahuense chingón" y la escribí hace dos años y todo inició cuando estaba palomeando el tema "El corrido de Chihuahua" en mi versión, y se me vino a la mente que estaría interesante hacer una nueva melodía, un nuevo corrido, que hable de Chihuahua, de lo chingón que es ser chihuahuense.

“Empecé a escribir, durante la parte de la composición, y con todo respeto para la gran canción de Antonio Aguilar, "El corrido de Chihuahua", estaría bueno hacer algo más actual, que pueda escuchar desde una señora en su casa, hasta un niño, un joven que se sienta representado, un chavo paseando en su carro, algo que se pueda escuchar en todos lados y se me ocurrió este género más comercial, ya que tiene tintes como de tumbado, pero igual no me cierro a ningún otro ritmo ya que también en mi discografía cuento con regional mexicano, pop, country.

“Y en sí esta letra habla de eso, que habemos chihuahuenses chingones todos los días que nos levantamos con ganas de salir adelante, de alcanzar nuestras metas, sueños; por otro lado, yo no tenía la fortuna de conocer este viñedo, y esto fue idea del fideicomiso ¡Ah Chihuahua! llegamos muy sorprendidos, yo radico en la Ciudad de México desde hace 12 años, llegamos al aeropuertos y casi de inmediato nos trasladamos para acá y fue muy sorprendente estar en este viñedo, está muy bonito.

“Asimismo, las grabaciones para este video se llevaron en diversos puntos del estado como Casas Grandes, la Sierra Tarahumara, Chihuahua capital, Ciudad Juárez, y también colaboraron varias personalidades como las que mencioné, me hubiera gustado invitar a más personas, pero ya no sería entonces un videoclip, sino un documental ya que si se trata de gente chingona aquí hay mucha en Chihuahua.

“Este video es el que más he disfrutado por mucho en mi carrera de 12 años, ya que lo hicimos con mucho cariño, corazón, emoción y deseo que llegué a todo mi público y no sólo de México, sino también de Estados Unidos, hay una parte de la canción que dice: "del otro lado y acá hay gente trabajadora, honesta, valiente, noble y leal”, dijo muy contento el joven artista SanJuan.

Si deseas saber más sobre su música puedes suscribirte a su canal de YouTube aparte de encontrar el video que está estrenando, hay otras melodías como: “Como duele”, “Sin deudas”, “Francamente”, “El idiota”, “Bailando en mis sueños”, entre otras más, el chihuahuense se encuentra registrado en sus redes sociales como sanjuanmx